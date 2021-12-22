Треба запитувати не тільки Росію, – опозиційний політик про збиття Boeing біля Донецька

У 2014 році Росія збила цивільний пасажирський літак Boeing 777 біля Донецька. Рано чи пізно країна-агресорка офіційно попросить вибачення у народу України за злочин.

Таку думку в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі висловив російський опозиційний політик Лев Шлосберг. За його словами, це злочин, який неможливо "змити".

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Небо над Україною не закрили

На думку опозиціонера з Росії, за збиття літака є глобальна світова відповідальність. Зокрема, чому небо над Україною не закрили, хоч вина у злочині Росії є, звісно ж, однозначною.

В України та у рідних загиблих є мотиви запитувати не тільки Росію, а й тих людей, які не зупинили польоти над Донбасом, коли стало зрозуміло, що триває війна,

– наголосив Шлосберг.

Він зауважив, що авіаційні організації не робили належне, хоч забезпечували міжнародну безпеку та знали про лінії польотів лайнерів 10 кілометрів над землею. "Де був Євросоюз і міжнародні авіаційні організації? Де була влада України, яка де-юре відповідала за ці території?" – додав російський політик.

Лев Шлосберг вважає, що має відбутись публічне рішення міжнародного суду. Також політик зауважив, що кількість співучасників злочину більше, аніж 4 обвинувачених.

Програма "Перші особи" на 24 каналі: дивіться відео

Збиття рейсу MH17 над Донбасом: коротко