Треба зупинити кровопролиття на Донбасі, – Зеленський поспілкувався з депутатами США

Президент Володимир Зеленський поспілкувався з групою американських депутатів. Серед них були представники як Демократичної, так і Республіканської партій.

Розмова відбулася у форматі відеоконференції. До неї долучилися понад 20 сенаторів та конгресменів зі Сполучених Штатів Америки.

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У своєму твітері Зеленський назвав відеозустріч важливою та продуктивною. Він підкреслив, що Україна цінує потужну двопалатну й двопартійну підтримку з боку США. "Це особливо важливо для збереження миру й безпеки у регіоні", – наголосив політик.

Президент розповів про агресію Росії

Згодом в ОП розповіли подробиці про хід розмови. Американські політики обговорили із Зеленським ситуацію на Донбасі та біля кордонів України. Мовилося про те, що вона залишається складною. Адже замість відведення військ Росія продовжує стягувати туди війська. Глава держави описав кроки, які Україна робить задля досягнення миру.

Крім цього, Зеленський звернув увагу й на тому, що важливо, аби Штати долучалися до процесу мирного врегулювання. Політик наголосив, що зараз, як ніколи, мають значення не слова, а рішучі дії.

Моя мета – зупинити кровопролиття на сході України. Неможливо уявити безпеку в Європі без завершення війни на Донбасі,

– підкреслив він.

Сторони спілкувалися й про посилення антиросійських санкцій та взаємодію України та США у сфері безпеки. Відзначили, наприклад, роль американського Конгресу в розширенні підтримки оборонного сектору нашої держави.

Згадали й про членство у НАТО

Ще однією темою, яку обговорили політики, була підтримка з боку Вашингтона євроатлантичних прагнень України. Зеленський пояснив, що важливо розуміти перспективи щодо набуття членства у НАТО. "Жодних домовленостей щодо України без України. Жодна третя країна не може мати права голосу в питанні інтеграції України в Альянс", – наголосив глава держави.

Про що ще спілкувалися Зеленський та депутати США

Політики обговорили ризики, пов'язані з газопроводом "Північний потік-2". Цей російський проєкт визнали енергетичною зброєю проти України та всієї Європи.

проти України та всієї Європи. Американські сенатори та конгресмени висловили підтримку ініціативі "Кримська платформа" . Вони запевнили, що незмінно підтримують незалежність й територіальну цілісність України.

. Вони запевнили, що незмінно підтримують незалежність й територіальну цілісність України. Зеленський розповів своїм співрозмовникам про хід земельної, банківської та судової реформ, а також про боротьбу з олігархічною системою. Він запросив депутатів США відвідати Україну в 2022 році.

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Напередодні у російському МЗС пригрозили Європі масштабним конфліктом через перспективу появи ракети НАТО в Україні.

Повний текст допису Володимира Зеленського у твітері:

Провели важливу й продуктивну розмову зі співголовами українських кокусів і великою групою сенаторів і конгресменів @congressdotgov у переддень Різдва. Цінуємо потужну двопалатну й двопартійну підтримку України. Це особливо важливо для збереження миру й безпеки у регіоні!