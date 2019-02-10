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      Тренди валютного ринку можна передбачити, – Фурса про вплив сезонності на курс гривні

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      Зміцнення гривні – сезонне явище
      Зміцнення гривні – сезонне явище / 24 канал

      Зміцнення гривні триватиме до травня-червня 2019 року – якщо не трапиться форс-мажорів, чи то пов'язаних з виборами, чи то з глобальними економічними процесами.

      Таку думку висловив у своєму відеоблозі "Фінансова грамотність" Сергій Фурса.

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      А після цього, як наголосив економіст, вплив сезонності почне "грати у зворотний бік" – вже з липня 2019. Адже і нерезиденти фіксуватимуть прибуток, й імпортери поспішатимуть укладати контракти, як роблять це щороку. Тож українці зауважать ослаблення гривні.

      За увесь 2018 рік гривня зміцніла на 1% і попри всі гойдалки залишається стабільною. Те ж, на думку експерта, чекатиме її і в 2019 – якщо зберігатиметься співпраця з МВФ та якщо не буде форс-мажорів. А передбачити усі фактори впливу – просто неможливо.

      Якщо хтось говоритиме, що знає, яким буде курс на 1 травня, 1 вересня чи 1 січня – він брехатиме. Ніхто цього не знає. Знати це – неможливо,
      – заявив Фурса.

      Але зазначив: "Утім, тенденції і тренди на валютному ринку можливо передбачити. І краще на них заробляти, аніж будувати якісь теорії змов".

      Відео повного випуску блогу Сергія Фурси "Фінансова грамотність" за 10 лютого 2019:

       

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      Теги: Новини України Відеоблоги Гроші Гривня Курси валют
      Джерело: 24 канал
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