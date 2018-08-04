Тренер Ломаченка хоче поєдинок проти Гарсії

Тренер українського чемпіона світу за версією WBA у легкій вазі Василя Ломаченка (11-1, 9 КО) Сісіліо Флорес заявив, що хоче побачити бій українця проти Майки Гарсії (39-0, 30 КО).

Флорес прокоментував своє бачення, як саме може пройти цей поєдинок.

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Я знаю, що Ломаченко дуже хоче цього бою, і я знаю, що Майкі також хоче цього поєдинку. Так що це питання переговорів і організації. Думаю, це хороший бій для наступного року і, звичайно, це бій, який хочуть бачити фанати. Я, як тренер, теж хочу побачити цей поєдинок. Це точно буде пекельне протистояння. Я читав, що Василь хоче зустрітися з переможцем бою Бельтран – Педраса, але 2019 рік широко відкритий для Василя, і, якщо він витягне в ринг Майкі, це буде класний поєдинок, – сказав Сісіліо в інтерв'ю EsNews.

Гарсія вже заявляв, що українець багато разів відмовляв йому в бою, хоча менеджер Ломаченка спростував це.

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