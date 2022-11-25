Хорватія тренуватиме українських захисників, – Резніков
Джерело:Олексій Резніков
Уряд Хорватії ухвалив нове рішення. Воно стосується навчання української армії в їхній країні.
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. До речі, Угорщина відмовилася тренувати воїнів ЗСУ.
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У Хорватії тренуватимуть українських захисників
Сучасна, добре навчена армія з могутніми партнерами точно переможе зграю російських вбивць, мародерів і ґвалтівників
– заявив український міністр оборони.
Резніков також подякував голові уряду та міністру оборони Хорватії за підтримку.
Тренувальна місія ЄС: що відомо
- 14 жовтня очільники МЗС Євросоюзу у Брюсселі схвалили рішення утворити тренувальну місію для українських військових.
- Як стало відомо, буде підготовка наших військових на випадок застосування біологічної, хімічної чи ядерної зброї.
- Бюджет місії ЄС становить 106 мільйонів євро на 2 роки. Спочатку навчатимуть 15 тисяч військових.
- Оперативне командування базуватиметься у польській Новій Дембі у Підкарпатському воєводстві, ще одне – у Німеччині.
- Окрім цього, буде командування в Брюсселі, яке виконуватиме адміністративні завдання.
EUMAM Ukraine забезпечуватиме особисте, колективне та спеціалізоване тренування для ЗСУ, включаючи Сили територіальної оборони, здійснюватиме координацію та синхронізацію зусиль країн-членів щодо тренування українського персоналу.
Нагадаємо. що у Великій Британії канадці навчатимуть новобранців ЗСУ. У Міноборони країни кажуть, що Канада дозволила навчання, оскільки прагне збільшити чисельність сухопутних сил України перед обличчям російської агресії.
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