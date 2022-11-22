У третині Хмельницького та в області зникне світло: що сталося

Ввечері 22 листопада у частині Хмельницької області вимкнуть світло. Енергетики знеструмлять місто та дві громади через аварійне виведення в ремонт електролінії.

Загалом планують знеструмити третину Хмельницького та ще дві громади. Де саме вимкнуть світло і чому, розповідає 24 канал.

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У Хмельницькому та області частково зникне світло

У Хмельницькобленерго попередили, що з 17 години буде аварійне виведення в ремонт лінії 110 кіловатів. Внаслідок цього буде знеструмлену третину Хмельницького. Зокрема, мікрорайони:

Гречани,

Озерна,

Заріччя.

Окрім того, світло вимкнуть у Красилівській та Старокостянтинівській громадах.

У компанії наголосили, що ситуація складна. Внаслідок масованих російських атак живлення області здійснюється за резервними тимчасовими схемами електромереж. Вони дають хоча б якусь можливість заживити споживачів. Однак, не можуть забезпечити розподіл енергії в потрібному обсязі.

Будь ласка, ставтеся до ситуації з розумінням. Енергетики роблять все можливе і неможливе, щоб якомога швидше забезпечити електричною енергією кожну оселю,

– підкреслили в Хмельницькобленерго.

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Відключення світла в Україні: останні новини

Через масовані ракетні атаки російських терористів в Україні майже не залишилося неушкоджених ТЕС та ГЕС. Про це 22 листопада повідомив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький.

У разі нових атак існує загроза блекауту . Як пережити блекаут, розповідаємо у нашому матеріалі за цим посиланням.

. Як пережити блекаут, розповідаємо у нашому матеріалі за цим посиланням. В ОП зазначили, що виїжджати через блекаут з України не треба.

Енергетики прогнозують, що жити у режимі відключень світла найімовірніше доведеться щонайменше до кінця березня.

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