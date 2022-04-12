Третині України російські зайди готували долю Хатині

Прочитав думку редакторки відомого видання, що "Буча покликана спровокувати нас на звірства". Взагалі не погоджуюсь із цією думкою. Усе викладене далі – це суто моя думка, але ця думка заснована на конкретних фактах.

Як російські нацисти "поділили" Україну

Отже, всі ви знаєте про концепцію "геноцида українців Сергейцева", що була не так давно опублікована провідним російським виданням.

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Сергейцев тут цікавий не лише як автор, але і як той, хто вигадав 2004 року концепцію "3-х сортів українців". Тоді це була суто політтехнологічна штука, покликана налякати українців.

Але було б дивно, якби Сергейцев (та його "господарі") забули цю концепцію "трьох сортів". Я думаю, що поведінка окупантів на Київщині та Чернігівщині – це якраз відображення цієї концепції.



Російські пропагандисти пропонували поділити українців на 3 сорти і з кожною групою розправлятися по-різному / Фото з фейсбуку Петра Олещука

Сценарій пекла від Кремля

У випадку Київщини, Чернігівщини та Сумщини окупант вдерся та територію "України-2". Схоже, у цьому випадку для них передбачене: повний грабунок населення, необмежений терор щодо цивільних, максимальне винищення чоловіків призовного віку, максимальні руйнації.

Відмінності з "Україною-3" очевидні. Мова про те, що російська пропагада називала ранше "Південний схід". Тут, очевидно, (окупантам – 24 канал) треба винищити лише "активістів" та "учасників АТО".

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Щодо інших – просто стандарний набір кац*пської присутності: зґвалтування, пограбування, викрадення усього, що можна. Інші просто мають стати рабами. Рабів просто так вбивати не треба.

Страшно подумати, що за "планом" чекало на "Україну-1". Там, мабуть, кожне село мало б стати "Хатинню", і всіх мали б убити.

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