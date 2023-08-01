До кінця року третину керівництва військкоматів замінять ветерани, – Міноборони

В Україні планують замінити 30% керівного складу всіх ТЦК та СП на ветеранів. Зокрема, тих, хто не може продовжувати службу через різні поранення.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив заступник міністра оборони Олександр Павлюк, пише 24 Канал.

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"Головне – не зірвати процес мобілізації"

Дуже важливе питання та людський виклик: чому ТЦК очолюють люди, які не воювали, люди, які не мають досвіду. Тому над цим питанням ми також попрацювали та запропонували: до кінця року 30% керівного складу мають замінити людьми, які воювали,

– підкреслив Павлюк.

Водночас уточнив, що йдеться про людей, які не можуть продовжувати службу через різні поранення.

Заступник Резнікова зауважив, що це не швидкий процес, адже ветерани мають мати бажання працювати у ТЦК та пройти відповідну підготовку, набратися досвіду, бо це "не така проста робота". Павлюк додав, що ці люди мають бути гідними посади у військкоматі.

За словами заступника міністра, відповідну роботу вже проводять. Зокрема, роти охорони ТЦК від 50 до 70% замінені хлопцями, які воювали й отримали поранення.

"Зараз ми дійшли до етапу заміни керівного складу. Спробуємо. Головне – це не зірвати процес мобілізації, тому що це основне", – наголосив Павлюк.

Перевірка ТЦК та СП триває