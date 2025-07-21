Буде третій раунд: політолог сказав, навіщо Україна знову йде на переговори з Росією

Новопризначений секретар РНБО Рустем Умєров запропонував російській стороні провести нову зустріч представників у Туреччині. Пріоритетом для України на нових переговорах з росіянами буде підготовка зустрічі лідерів, а також повернення полонених та дітей, які були викрадені Росією.

В етері 24 Каналу політолог Володимир Фесенко припустив, якими будуть результати третього раунду переговорів у Стамбулі. Він зауважив, що швидкого результату не буде, але відмова від переговорів тільки ускладнить політичну позицію Києва.

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Про що можуть домовитися сторони?

Наразі немає якихось великих очікувань від нового раунду переговорів між Росією та Україною. На думку політолога, у кращому випадку сторони можуть домовитися про обміни військовополоненими й, можливо, цивільними особами.

Переговори про обмін полоненими йдуть з 2022 року. Однак слід зазначити, що на переговорах в Стамбулі домовлялися про найбільш масові обміни. За останні два місяці обміняли полонених практично стільки, скільки за весь попередній час.

Також сторони можуть почати обговорювати, яким чином має розвиватися подальша логіка переговорного процесу. Зокрема, чи можна якось поєднати позиції України та Росії щодо умов завершення війни.

Я тут великий скептик. Адже взагалі не бачу можливості поєднати позиції України та Росії, тому що вони протилежні в усіх ключових питаннях. Проте обговорення, як далі рухати переговорний процес, яким має бути алгоритм та формат, мають бути,

– мовив Фесенко.

За його словами, на цей момент збоку Росії немає готовності йти на серйозні компроміси щодо припинення вогню.

Чому Україна не може вийти з переговорів?

Втім, важливо зрозуміти одну просту річ – вихід з переговорного процесу відразу буде використано проти України. У Кремлі вже періодично звинувачують Київ, що нібито Україна проти переговорів про припинення війни. Це робиться не тільки з пропагандистськими цілями. У такий спосіб росіяни намагаються нас підставити перед американськими партнерами, перед країнами Глобального Півдня, що нібито Україна не хоче домовлятися про мир.

У цьому випадку велике значення має тактика. Якщо ми будемо в односторонньому порядку відмовлятися від переговорів, на жаль, ми програємо від цього. А нам разом з міжнародною спільнотою, зокрема Сполученими Штатами, через цей поки що тупиковий переговорний процес, треба тиснути на Росію і домовлятися спочатку про припинення вогню.

До слова, Кремль підтвердив готовність до третього раунду переговорів з Україною. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що обмін думками щодо проєктів меморандумів між сторонами ще не відбувся, і вони поки "діаметрально протилежні".