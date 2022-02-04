Третій за два дні: ВАКС відправив у в'язницю чергового суддю-хабарника

Вищий антикорупційний суд 4 лютого оголосив вирок у справі судді з Донецької області Ігоря Мінаєва. Його звинувачують у хабарництві.

З рішення випливає, що Мінаєв відправиться у в'язницю на 5 з половиною років. До того ж, в нього конфіскують майно і він залишиться без права обіймати посаду судді протягом 3 років після закінчення покарання.

Читайте також Насіров осоромився у ВАКС, вигадавши Ужгородську область

Деталі злочину

Прокурори стверджують, що суддя Мінаєв у 2017 році отримав 6 тисяч гривень хабаря. За ці гроші пообіцяв не карати водія, який керував авто п'яним, і закрити справу проти нього.

Адвокати судді хотіли використати як доказ відеозаписи із російського телебачення та каналу проросійського політика й блогера Анатолія Шарія.

На відео суд не зважав

Судді вказали на інформацію СБУ про те, що обидва ці джерела пов'язані з спеціальними інформаційними операціями для розповсюдження неправди.

У результаті суд не взяв відео адвокатів до уваги, тому що їхні джерела не викликають щонайменшої довіри.

Судді пояснюють відмову брати до уваги "докази": дивіться відео

Попри все, суддя Мінаєв досі продовжує працювати на посаді. Адже Вища рада правосуддя його не відсторонила, незважаючи на звинування у хабарництві.

Судді-хабарники в Україні

ВАКС 3 лютого засудив до ув'язнення двох колишніх столичних суддів, яких визнали винними у хабарництві. Вони проведуть за ґратами 7 та 7, 5 років.

Також Вищий антикорупційний суд у червні 2021 року засудив до 6 років в’язниці суддю Броварського міськрайонного суду Київщини Ганну Білик. Нещодавно ВАКС остаточно підтвердив вирок, який намагалися оскаржити.

Але, як повідомляла голова Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич, їй не пропонували хабар за час роботи суддею. Її колегам також.

Вас може зацікавити ще одна нахабна витівка судді: дивіться відео