Ми маємо бути готові до війни, – міністр оборони Німеччини про Третю світову

У Берліні закликали готуватися до того, в інші країни Європи, окрім України, може прийти війна. Власне, про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

За словами очільника оборонного відомства ФРН, Німеччині слід готуватися до різних сценаріїв подій та нарощувати обороноздатність. Як зазначив Пісторіус, і ситуація на Близькому Сході, і в Україні однозначно матимуть вплив на життя німецького суспільства.

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Берлін усвідомлює загрозу Третьої світової

Зазначимо, що відповідну заяву Пісторіус зробив в ефірі програми Berlin Direct на одному з найбільших телеканалів країни ZDF. Його слова, вочевидь, чули мільйони людей.

Ми маємо бути готовими до війни. Треба звикнути до думки, що в Європі може бути загроза війни,

– наголосив міністр оборони Німеччини від Соціал-демократичної партії.

Окрім того, голова міноборони констатував: Берлін зробить усе, аби не було ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Чи можливе масштабування війни