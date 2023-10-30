Ми маємо бути готові до війни, – міністр оборони Німеччини про Третю світову
Джерело:ZDF
У Берліні закликали готуватися до того, в інші країни Європи, окрім України, може прийти війна. Власне, про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
За словами очільника оборонного відомства ФРН, Німеччині слід готуватися до різних сценаріїв подій та нарощувати обороноздатність. Як зазначив Пісторіус, і ситуація на Близькому Сході, і в Україні однозначно матимуть вплив на життя німецького суспільства.
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Берлін усвідомлює загрозу Третьої світової
Зазначимо, що відповідну заяву Пісторіус зробив в ефірі програми Berlin Direct на одному з найбільших телеканалів країни ZDF. Його слова, вочевидь, чули мільйони людей.
Ми маємо бути готовими до війни. Треба звикнути до думки, що в Європі може бути загроза війни,
– наголосив міністр оборони Німеччини від Соціал-демократичної партії.
Окрім того, голова міноборони констатував: Берлін зробить усе, аби не було ескалації конфлікту на Близькому Сході.
Чи можливе масштабування війни
- Раніше голова Головного управління розвідки Кирило Буданов відповідав, наскільки можливою є Третя світова. За його словами, світ досить швидко наближається до глобальної війни, оскільки конфлікти, які зараз, на перший погляд, можуть здаватися "локальними", насправді такими не є.
- Водночас політтехнолог Борис Тизенгаузен слушно зазначав, що зараз не існує воєнного конфлікту, у якому б не було "російського сліду". Він не виключає, що загострення війни між Росією та Україні чи Ізраїлем та ХАМАС може призвести до Третьої світової. Аби цього не сталося, потрібно не давати теперішнім диктаторам тримати світ в заручниках.
- А от Віталій Портников заявляв про те, що глобальну війну провокують ті публічні діячі, які готові погодитися на окупацію Росіє певних регіонів нашої держави. Збірним образом такого персонажа є, на думку Портникова, Ілон Маск. Погляди бізнесмена та таких, як він, можуть призвести до зникнення людства.