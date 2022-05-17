Три причини, чому Росія "захекалася" від ракетних обстрілів України

Щодо ракетних обстрілів – такий момент. Паузи між обстрілами будуть тривалішими не тільки тому, що боєприпаси звозять із усіх російських регіонів, а це час, а й тому, що літакам, які їх запускають, гостро потрібне післяпольотне обслуговування.

Радянський "хвіст" російської армії

26 травня я писав, що на аеродром Шайковка у Калузькій області підвезли ракети Х-22. Але завантажили їх лише на два стратегічні ракетоносці Ту-22М3 із п'ятьох готових до вильотів.

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А все тому, що після вильоту ці літаки проводять не менше доби, а то й довше післяпольотного обслуговування.

Тобто на інтенсивність ракетних ударів по території України зараз впливають два фактори.– дефіцитність навіть радянських ракет, які звозять із усієї Росії.– вік техніки, що здійснює пуски цих ракет і потребує тривалого післяпольотного обслуговування.



У Росії вже виникають складнощі через застарілість її ракет та зменшення їх запасів / Фото з фейсбуку Олександра Коваленка

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Є, звичайно, ще третій фактор, а саме – після зняття зі зберігання радянські ракети проходять перевірку та відновлення функціональності, що теж займає час, і не завжди воно успішне, але це вже зовсім інша історія.

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