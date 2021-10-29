Три роки – це замало, – "слуга" про введення безстрокових санкцій проти гастролерів з Росії

Російським артистам, які відзначились антиукраїнськими діями чи заявами, на 3 роки забороняли в'їзд в Україну. Проте відповідних санкцій може бути замало.

Про це в ефірі 24 каналу розповів народний депутат від "Слуги народу" Олександр Санченко. За його словами, введення безстрокових санкцій Ради національної безпеки та оборони може бути одним з предметів дискусії.

Зверніть увагу Є різні артисти, – секретар РНБО Данілов прокоментував повну заборону гастролів для росіян

"Погоджуюсь, що три роки (заборони в'їзду – 24 канал) – це замало. І я певен, що в законі також ми це врегулюємо, що це може бути або більше, на 5 – 10 років, або безстрокова історія до моменту, поки не буде прийняте інше рішення", – зазначив депутат.

Він пояснив, що наразі ситуація щодо заборони в'їзду в Україну російським гастролерам, які відзначилися антиукраїнськими діями, не унормована. Про три роки мовиться саме тому, що так вирішили на початку ухвалення відповідного рішення.

Що стосується українських артистів, які виступають в Росії, то потрібно буде дискутувати. Це має бути унормовано в законі,

– сказав Олександр Санченко.

Санченко про російських артистів в Україні: дивіться відео

Російські гастролери в Україні: останні новини