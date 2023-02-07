Три варіанти зміни влади у Кремлі: російський опозиціонер оцінив ймовірність кожного сценарію

Експерти давно обговорюють питання зміни влади у Росії. Загалом є три варіанти – переворот в Кремлі, воєнний переворот і переворот всередині країни від людей. Російський опозиціонер оцінив кожен сценарій.

Власну думку 24 Каналу дав російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Він наголосив, що перший і другий варіант суміжні, бо переворот у Кремлі не може пройти без силовиків.

До теми Вкид про "корейський сценарій": як Кремль благає Україну про переговори

Яким може бути переворот у Росії

За його словами, вся історія Російської імперії говорить про те, що всі перевороти "опиралися" на силовиків чи гвардію.

Я сильно сумніваюся у військовому перевороті, бо військові не в тому стані, щоб керувати країною, в них це не виходить. Зазвичай військові намагаються не брати владу в свої руки, а намагаються бути такою "руховою силою",

– пояснив Гудков.

Він запевнив, що якщо буде "палацовий" переворот (у Кремлі – 24 канал), то владу візьмуть цивільні при підтримці силовиків.

Але, на його думку, якщо нова влада не приєднається до Заходу з проведенням реформ, формуванням тимчасового законодавства та відсторонення від влади путіністів, то нічого не вийде.

Гудков припускає, що до перевороту можуть бути причетні хтось зі старої еліти, хто не бере участі у веденні війни проти України або найближче оточення, якому найпростіше скинути Путіна.

Опозиціонер зазначив, що загалом є два варіанти перевороту в Росії – повалення Путіна зверху чи знизу.

Чи може син Патрушева або Собянін змінити Путіна

Гудков розповів, що не вірить в те, що при живому Путіні буде якийсь транзит влади в Росії, диктатор нікому не віддасть владу, бо не повірить жодним гарантіям.

Такий варіант був би непоганий, на якийсь період під контролем Заходу в обмін на зняття чи послаблення санкцій. Тоді б могли відсторонити Путіна і сформувати новий уряд,

– вважає опозиціонер.

Гудков припустив, що відсторонити диктатора може Патрушев чи Герасимов, але інші міністри чи чиновники на це не наважаться. Та все ж без політиків вони теж нічого не зроблять в країні.

За його словами, можливе відсторонення Путіна від влади, такий собі переворот всередині еліти, це буде найбезпечніший варіант, але цього може не статися.

Дивіться повне інтерв'ю з Геннадієм Гудковим: відео



Чи можуть збунтуватися патріоти Росії через "СВО"

Гудков відповів, що теоретично таке може статися, але реальний патріотів у Росії дуже мало.

Вони загалом активні, але в них немає розуму та лідера. Ці патріоти можуть на короткий час взяти владу в Росії та довести країну до "інфарктного стану", але на цьому вони і закінчать, бо не зможуть прогодувати народ,

– заявив Гудков.

Опозиціонер вважає, що таких патріотів ніхто й не буде підтримувати. Теоретично такий шанс є, але він дуже незначний.

"А кого Путіну варто боятися, то це своєї власної еліти, найближчого оточення. І він це розуміє і робить все, щоб свої його не дістали та не "заварили" двері бункера на якийсь час, щоб переформатувати владу", – додав він.

До слова, російські опозицінери заявляють, що після початку повномасштабного вторгнення в Україну слабшає не тільки Росія, а й вплив Путіна на контроль внутрішньополітичних процесів. Російський диктатор все менше контролює навіть війну.