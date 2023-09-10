Не вистачає волі, – Кулеба розкритикував Захід за зволікання у створенні спецтрибуналу для Росії

Україна прагне покарати військово-політичне керівництво Росії за воєнні злочини. Втім, за словами Кулеби, робота задля створенням спеціального трибуналу триває дуже повільно.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба засудив відсутність прогресу у створенні спеціального трибуналу для російського керівництва та замороженні їхніх активів. За його словами, Європа та Америка все ще "працюють над цим".

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Є розбіжності

За словами міністра закордонних справ, є певні розбіжності у бачення цього питання.

На жаль, ми перебуваємо в певному глухому куті з обох питань, тому що з першого питання у нас є розбіжності, а з другого явно не вистачає волі,

– заявив він.

За словами Кулеби, G7 "твердо" виступає за створення гібридного трибуналу на основі українського законодавства. Це не позбавить імунітету російського диктатора Владіміра Путіна, прем'єр-міністра Міхаїла Мішустіна або міністра закордонних справ Сєргєя Лаврова. Такий варіант є неприйнятним для Києва.

"Через півтора року я все ще чую з Європи та Америки: ми працюємо над цим. Бракує бажання довести справу до кінця. Тому ми повинні це змінити", – заявив глава МЗС.

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