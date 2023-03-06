Без трибуналу над Росією війна в Україні не закінчиться ніколи, – Фейгін

Вже більше року тому Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Для перемоги мало вигнати ворога та звільнити окуповані території. Країна-агресорка повинна постати перед міжнародним трибуналом, інакше війна не закінчиться ніколи.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, Кремль ніколи не погодиться на суд, але згода росіян для цього зовсім не потрібна.

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Без трибуналу війна ніколи не закінчиться

Фейгін зазначив, що міжнародний трибунал – це єдиний можливий варіант закінчення війни. Як підкреслив він, Росія ніколи погодиться на суд, але згода від тих, хто чинить геноцид українців, зовсім не потрібна.

Правозахисник наголосив, що для перемоги України над країною-терористкою не достатньо повернення окупованих територій та репарацій. Важливо, щоб відбувся суд над Росією, який повинен забезпечити те, що війна ніколи не повториться.

Міжнародний трибунал – це покарання усіх осіб, які відповідальні за організацію та виконання агресії. Можуть бути суди і в Україні. Але якшо не винесуть вирок проти винних, то можна буде вважати, що війна не закінчилась,

– переконаний він.

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Влада Росії може переховуватись в Африці

Марк Фейгін припустив, що коли режим російського диктатора Владіміра Путіна впаде, усі його прибічники втратять владу, то можуть втекти у Центральну Африку. Вони зроблять це, щоб не відповідати перед судом за свої злочини.

"Якщо буде так, то є альтернативні механізми реалізації цих вироків. Вони пов’язані зі спеціальними діями. Так влаштовано у сучасному світі. Чомусь вважають, що за цими людьми будуть бігати з ордерами. Можуть бігати з пістолетом", – додав правозахисник.

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