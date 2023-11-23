Тримання під вартою та застава: ВАКС обрав запобіжний захід ексголові Держспецзв'язку Щиголю
Джерело:САП
Суддя ВАКС обрав запобіжний захід колишньому голові Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Юрію Щиголю.
22 листопада 2023 року за клопотанням прокурора САП слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід колишньому голові Держспецзв'язку Юрію Щиголю.
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У чому підозрюють Щиголя
Колишній голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації підозрюється у заволодінні державними коштами під час закупівлі призначених для створення системи захищених реєстрів даних. Мовиться про суму понад 62 мільйони гривень.
Який вирок виніс суд
У Центрі протидії корупції повідомили, що на засіданні суду були двоє депутатів від "Слуги народу", які пропонували взяти на поруки ексголову Держспецзв'язку. Це Олександр Федієнко та Михайло Крячко. Федієнко входить до Комітету з питань нацбезпеки та оборони, а Крячко очолює Комітет з питань цифрової трансформації. Однак цього не трапилося.
Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, застосувавши до Щиголя запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Проте за нього ще можуть внести заставу у розмірі 25 мільйонів гривень.
У випадку внесення застави на підозрюваного покладуть ряд обов'язків, зокрема: утриматися від спілкування з підозрюваними й свідками, здати паспорти для виїзду за кордон та носити електронний браслет.
Щиголя вже відправили до СІЗО. Запобіжний захід діятиме до 21 січня 2024 року.
Варто зазначити, що по цій справі наразі є 6 підозрюваних.
Схема у Держспецзв'язку: головне про справу
- 20 листопада стало відомо, що уряд звільнив керівників Держспецзв'язку Щиголя Юрія та Жору Віктора, а працівники НАБУ та САП повідомили їм про підозри у заволодінні державними коштами.
- За версією слідства, у період з 2020 по 2022 роки власник групи компаній (попередньо, Роман Коваль) вступив у змову з керівництвом Держспецзв'язку.
- Підозрювані залучили 2 підконтрольні компанії та засекретили закупівлю, що дозволило уникнути відкритих торгів та забезпечити перемогу цих двох фірм.
- Після цього підпорядковане Держспецзв'язку держпідприємство уклало з ними договори щодо постачання відповідного програмного забезпечення, яке вони придбали в іноземного виробника та послуг. Загалом підконтрольним компаніям було перераховано понад 285 мільйонів гривень.
- Однак реальна вартість ПЗ становила 223 мільйони гривень. Тобто залишилася різниця у 62 мільйони гривень, якою і заволоділи учасники схеми.
- У НАБУ заявили, що підозрювані вивели кошти на рахунки підконтрольних компаній за кордоном, щоб легалізувати гроші та розподілити їх між собою.
- 22 листопада ВАКС обрав запобіжний захід для Романа Коваля. Він перебуватиме під вартою з правом внесення застави у розмірі 50 мільйонів гривень.