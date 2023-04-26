Тримайтеся подалі від військових об'єктів, – ГУР порадило росіянам не йти на парад 9 травня

Українська розвідка звернулась до громадян Росії та попередила їх про можливу небезпеку, яка може існувати під час параду на так званий "День Побєди". Має він відбуватися 9 травня.

У середу, 26 квітня, у ГУР МО закликали росіян не вилазити з дому на 9 травня та обходити десятою дорогою військові об'єкти та колони техніки. Зазначимо, що відповідну заяву озвучив речник структури Андрій Юсов в коментарі журналістам.

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Розвідка знає, про що говорить

Як зазначив спікер, Україна та воєнна розвідка володіють усією інформацією стосовно всіх заходів окупантів, які вони собі запланувати на 9 травня. Зокрема, йдеться про "заходи безпеки" та навіть маршрути пересування охорони головних чиновників-злочинців Росії.

Звичайно, якщо говорити про якісь акценти чи поради, то, думаю, що пересічним росіянам, цивільним, мирним жителям, які не пов'язані з воєнними злочинцями та агресією Росії проти України, варто всі дні, як, власне, і всі прийдешні, уникати присутності та перебування поряд із військовими злочинцями та поряд із військовими об'єктами, які можуть використовуватися в агресії так званої Росії проти України,

– заявив Юсов.

Разом з тим він вкотре наголосив, що всі окупанти, які причетні до злочинів в Україні, – будуть притягнуті до відповідальності. За його словами, наша держава, очевидно, робитиме все для того, аби провести масштабну деокупацію територій та повернутися до кордонів 1991-го року. Власне, уже немає сумнівів у тому, що це незабаром відбудеться.

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