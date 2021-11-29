Тримаюсь, – Саакашвілі у суді звернувся до українців

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі 29 листопада виступив під час судового засідання у Тбілісі. Він звернувся до українців та заявив, що "не визнає прокуратуру та грузинське правосуддя".

Саакашвілі в суді заявив, що він тут не для того, щоб "стати частиною написаної комедії". Також він каже, що його піддавали тортурам.

До речі Лікарі діагностували у Саакашвілі посттравматичний стресовий розлад

Звернення до українців

Саакашвілі, який має українське громадянство, сказав, що повернувся до Грузії через "шалену" любов до своєї батьківщини. За словами політика, йому щоночі снилась Грузія. Також він зауважив, що в Україні залишив високооплачувану та престижну посаду.

Я хочу проінформувати вас про те, що щодо мене використовували тортури й нелюдську поведінку, але я тримаюся і також навчився цього в Україні. Я дуже вам вдячний!

– додав Саакашвілі.

Що відомо про затримання Саакашвілі у Грузії

Експрезидент прибув на батьківщину наприкінці вересня, коли відбувались парламентські вибори. Його затримали, оскільки у Грузії він засуджений за кількома справами.

У знак протесту Саакашвілі почав голодувати. Поступово стан політика погіршувався. Через це 8 листопада перевели у лікарню Глданської в'язниці.

Зрештою, у Саакашвілі з'явились тяжкі ускладнення – судоми, викликані енцефалопатією Верніке. Припускали, що він може впасти в кому.

Тому політика перевели до військового шпиталю в грузинському місті Горі. Там він вже почав приймати їжу.

Також лікарі діагностували у Саакашвілі посттравматичний стресовий розлад.

Сьогодні в суді слухають справу про розгін мітингу 7 листопада 2007 року. Саакакашвілі, крім того, обвинувачують у справі про розгром офісу компанії ІМЕДІ. Раніше у Мін'юсті Грузії пропонували політику лиш дистанційну участь у процесі.