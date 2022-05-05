Тримаються як герої: захисники Маріуполя заспівали у сховищах "Азовсталі"

Росіяни продовжують масштабний штурм "Азовсталі". Героїчні захисники міста не лише встигають відповідати на ворожий вогонь, а й підтримують свій фантастичний бойовий дух.

Неймовірно героїчна оборона Маріуполя продовжується. Захисники міста продовжують писати історію подвигу, про який сьогодні говорить увесь світ.

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Героїчний спів на "Азовсталі"

Разом із штурмом "Азовсталі" росіяни намагаються закидати підприємство бомбами. Вони розуміють, що здолати українських героїв, які вже понад 2 місяці тримають оборону у нелюдських умовах, просто неможливо.

Наші ж чудові воїни демонструють просто шалені майстерність та бойовий дух. Перебуваючи під постійними обстрілами, вони співають українські пісні, які на увесь світ сповіщають – ворогу у жодному разі не вдасться перемогти.

Захисники Азовсталі співають патріотичні пісні: дивіться відео

Оборона "Азовсталі": останні новини

4 травня ЗМІ почали повідомляти про те, що російські окупанти змогли прорватися на територію "Азовсталі". На той момент зв'язку з нашими героїчними захисниками не було. Через деякий час у Генеральному штабі ЗСУ підтвердили інформацію про штурм, але також повідомлялося, що ворог не має успіху.

Учора ввечері командир полку "Азов" Денис Прокопенко зняв відео та повідомив про важкі бої. Також він додав, що наші захисники попри переважаючі в рази сили противника продовжують тримати оборону.

Росіяни перебувають на території підприємства вже третю добу, але здобути перемогу у боях не можуть. Через це ворог вирішив задіяти корабельну артилерію та інші засоби для потужних обстрілів. На жаль, інформацію про те, що ворога вдалося вибити з територію заводу, спростували самі "азовці" – важкі бої з ворогом досі тривають.

Героїчні захисники Маріуполя не збираються здаватися за жодних обставин. Вони заявляли, що будуть захищати місто до останнього патрона. Україна активно працює над тим, щоб організувати зелений коридор не лише для мирних маріупольців, а й для своїх захисників, збереження життя яких – наразі пріоритетне завдання.

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