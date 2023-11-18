Тривалі тривоги через МіГи: Зеленський пояснив, навіщо це ворогу
Джерело:Володимир Зеленський
Російські військові частими підйомами у небо винищувачів МіГ-31К , які є носіями "Кинджалів", хочуть економічно зупинити Україну. А також поширити паніку та напругу серед населення.
За словами очільника держави, росіяни зрозуміли, як можна використати тривалі повітряні тривоги в Україні через винищувачі МІГ-31К.
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Ворог усвідомив, що можна економічно зупиняти Україну і життя, і сіяти панічний настрій серед населення. Піднімається літак, є сигнал, літак не вистрілює ракети, а просто три години літає. Потім тривога закінчується, а літак знову піднімається. Я розумію, до чого вони готуються,
– наголосив Зеленський.
Потрібно знайти рішення
Президент доручив військовим спільно з поліцією розробити рішення щодо цієї ситуації. Зеленський також вважає, що Росія готується взимку поставити в патову ситуацію всю країну – від школярів до кожного робітника чи студента, які не будуть нормально вчитися.
"Окупанти просто перевести Україну в підвал. Технологічно потрібно знайти вихід, щоб люди знали, коли максимально небезпечно, а коли це провокація Росії", – додав Зеленський.
Тривоги через МіГіи
- Останні кілька тижнів росіяни почали знову піднімати у повітря МІГи на кілька годин. Тривалість польотів пояснюється тим, що літаки дозаправляють, поки вони перебувають у повітрі.
- Під час зльоту винищувача МіГ-31К тривогу оголошують по всій Україні. Це пов'язано з тим, що літак є носієм гіперзвукових ракет "Кинжал", а радіус дії ракети охоплює всю територію нашої країни.