Загроза балістики вже минула, а небезпека "Шахедів" залишається: де зараз тривога
Увечері суботи 30 березня в деяких регіонах нашої держави лунає сигнал повітряної тривоги. 24 Канал розкаже, де зараз летять ракети та "Шахеди".
Будьте обережні, адже ворог підступний! Пройдіть в укриття! І читайте інформацію про тривоги на 24 Каналі та в інших перевірених джерелах, які порекомендували в Повітряних силах.
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Де зараз тривога
Тривога на Полтавщині. Загроза артобстрілу в Нікополі. БпЛА з Дніпропетровщини на Полтавщину курсом на Кременчук. Відбій на Сумщині. На Харківщині ракетна небезпека, пишуть ПС. Додалася Харківщина: моніторингові канали пишуть, що там обстрілюють прикордоння. Тривога у Сумській, Запорізькій, Дніпропетровській областях. ПС дали відбій загрози балістики з Півночі. Київська, Чернігівська області – відбій. "Шахеди" в напрямку Кам'янського. ЗМІ повідомляють про вибухи в Сумському районі. Ракета на Сумщину. Загроза застосування балістичного озброєння з півночі: тривога в Київській, Чернігівській і Сумській областях. Шахеди між Дніпром та Запоріжжям. Рухаються у західному напрямку, – ПС. Запорізька, Дніпропетровська області – загроза застосування ударних БпЛА.
Де зараз тривога
Тривога на Полтавщині.
Загроза артобстрілу в Нікополі.
БпЛА з Дніпропетровщини на Полтавщину курсом на Кременчук.
Відбій на Сумщині.
На Харківщині ракетна небезпека, пишуть ПС.
Додалася Харківщина: моніторингові канали пишуть, що там обстрілюють прикордоння.
Тривога у Сумській, Запорізькій, Дніпропетровській областях.
ПС дали відбій загрози балістики з Півночі.
Київська, Чернігівська області – відбій.
"Шахеди" в напрямку Кам'янського.
ЗМІ повідомляють про вибухи в Сумському районі.
Ракета на Сумщину.
Загроза застосування балістичного озброєння з півночі: тривога в Київській, Чернігівській і Сумській областях.
Шахеди між Дніпром та Запоріжжям. Рухаються у західному напрямку, – ПС.
Запорізька, Дніпропетровська області – загроза застосування ударних БпЛА.