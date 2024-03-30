Загроза балістики вже минула, а небезпека "Шахедів" залишається: де зараз тривога

Увечері суботи 30 березня в деяких регіонах нашої держави лунає сигнал повітряної тривоги. 24 Канал розкаже, де зараз летять ракети та "Шахеди".

Будьте обережні, адже ворог підступний! Пройдіть в укриття! І читайте інформацію про тривоги на 24 Каналі та в інших перевірених джерелах, які порекомендували в Повітряних силах.

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Де зараз тривога