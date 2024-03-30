Загроза балістики вже минула, а небезпека "Шахедів" залишається: де зараз тривога

30 березня 2024, 19:24
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Увечері суботи 30 березня в деяких регіонах нашої держави лунає сигнал повітряної тривоги. 24 Канал розкаже, де зараз летять ракети та "Шахеди".

Будьте обережні, адже ворог підступний! Пройдіть в укриття! І читайте інформацію про тривоги на 24 Каналі та в інших перевірених джерелах, які порекомендували в Повітряних силах.

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Де зараз тривога

 

19:59, 30 березня

Тривога на Полтавщині.

19:53, 30 березня

Загроза артобстрілу в Нікополі.

19:52, 30 березня

БпЛА з Дніпропетровщини на Полтавщину курсом на Кременчук.

19:42, 30 березня

Відбій на Сумщині.

19:39, 30 березня

На Харківщині ракетна небезпека, пишуть ПС.

19:38, 30 березня

Додалася Харківщина: моніторингові канали пишуть, що там обстрілюють прикордоння.

19:35, 30 березня

Де зараз тривога

Тривога у Сумській, Запорізькій, Дніпропетровській областях.

19:33, 30 березня

ПС дали відбій загрози балістики з Півночі.

19:32, 30 березня

Київська, Чернігівська області – відбій.

19:32, 30 березня

"Шахеди" в напрямку Кам'янського.

19:30, 30 березня

Де зараз тривога

Карта тривог на 19:30 має такий вигляд:

19:27, 30 березня

ЗМІ повідомляють про вибухи в Сумському районі.
 

19:23, 30 березня

Ракета на Сумщину.

19:13, 30 березня

Загроза застосування балістичного озброєння з півночі: тривога в Київській, Чернігівській і Сумській областях.

19:08, 30 березня

Шахеди між Дніпром та Запоріжжям. Рухаються у західному напрямку, – ПС.
 

18:34, 30 березня

Запорізька, Дніпропетровська області – загроза застосування ударних БпЛА.

 

Автор: Ірина Чеботнікова