росія виводить на війну застарілу техніку: ЗСУ беруть трофеї в щораз гіршому стані

Українські захисники часто збирають трофеї у вигляді захопленої та знищеної російської техніки. Та, що дістається ЗСУ останнім часом, виявляється доволі поганої якості.

Про це заявив 24 каналу громадський діяч, керівник військового напрямку "Благодійного фонду Сергія Притули" Роман Сініцин. За його словами, деякі з трофеїв ледве їздять і потребують ремонту.

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В якому стані трофейна техніка, які ЗСУ відбили у росіян

Сініцин розповів, що техніка, яку ЗСУ забрали собі трофеями під Києвом, була доволі хорошою. Тоді нашим бійцям дісталися, зокрема, трофейні БМД із французькими тепловізорами. Зараз вони уже допомагають деяким бригадам Збройних Сил України бити російських загарбників.

А щодо якості цієї техніки, яка трофеїться останнім часом, чесно кажучи, дуже часто це уламки, які ледве їздять, їх доводиться довго ремонтувати, в тому числі й волонтерськими ініціативами,

– сказав він.

Тобто, зауважив громадський діяч, спочатку рівень оснащення ударних угруповань, які вторглися в Україну 24 лютого, був доволі високим, зокрема, й індивідуальне оснащення. У них були тепловізори, прилади нічного бачення, цифровий зв'язок у великій кількості. Зараз же все у них набагато гірше.

Окупанти переходять на "законсервовану" техніку

Сініцин зазначив, що, судячи з усього, у росіян закінчуються модернізовані технології й вони переходять на ту техніку, що на складах припадала пилом.

Ми бачили БМП-2 і танки Т-72 вони з консервації і, чесно кажучи, їхній технічний стан явно бажає бути кращим,

– заявив громадський діяч.

Він додав, що вже українці якось покращують техніку, що здобули в бою з окупантами як трофеї. ЗСУ стримують ворога, а на деяких напрямках навіть мають доволі значний прогрес. Це вселяє стриманий оптимізм щодо можливих подальших наступальних дій і звільнення частини нашої території найближчим часом.

Більше про трофейну техніку на службі ЗСУ

У березні ЗСУ в результаті успішної операції захопили особливий трофей – "Панцир С-1". Це російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс.

Загалом серед захопленої трофейної техніки є танки, БТРи, артилерія та спеціальні військові машини.

ЗСУ продовжують полювання на російських окупантів та їхню техніку. Цього разу нашим воїнам у лісах Харківщини вдалось відшукати і знищити "Метеорит" загарбників.

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