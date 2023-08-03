Удар по тролейбусу в Херсоні: у якому стані постраждалі

Росія завдала удару по Херсону, внаслідок чого, зокрема, постраждали люди в тролейбусі, що їхали на роботу. Лікарі надають усі необхідну допомогу потерпілим. Деякі з них – у важкому стані.

У четвер вранці, 3 серпня, ворог обстріляв середмістя Херсона. Окрім тролейбуса, руйнувань зазнана церква. Також постраждали рятувальники під час повторної атаки, коли ліквідовували пожежу в соборі. Детально про потерпілих станом на 10:30 розповів речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

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Постраждалі через удар по Херсону

Як зазначив спікер, окупанти уже третій день поспіль атакують Херсон. Цього разу вони вдарили по центру міста. Було поранено три людини:

34-річна жінка;

53-річна жінка;

74-річний чоловік.

Останній з названих потерпілих – у важкому стані. Проте медики роблять усе, аби врятувати йому життя.

Поранено три людини, які їхали в тролейбусі. У важкому стані літній чоловік. Зараз лікарі борються за його життя. Ще дві жінки поранено – вони у більш-менш стабільному стані.

Також Толоконніков констатував, що під приціл Росії потрапив один із найстаріших у храмів Херсона, що розташований у середмісті. Йдеться про Свято-Катерининський (Спаський) собор, який належить до УПЦ Московського патріархату.

Росія не припиняє терор

Як повідомляли у Херсонській ОВА, лише за минулу добу ворожа армія випустила по Херсону 72 снаряди. Окупанти поцілили в житлові квартали, приміщення двох банків, консульство, територію слідчого ізолятора. Дві людини дістали поранення.

Влада наполегливо рекомендує евакуйовуватись бодай тим жителям, які мають дітей. Очевидно, окупанти не припинятимуть обстріли Херсонщини. З дій загарбників зрозуміло, що вони продовжуватимуть щодня наражати на небезпеку життя людей.

Водночас вище керівництво країни неодноразово наголошувало, що всіх причетних до терору обов'язково притягнуть до відповідальності. Зокрема, про це говорив нещодавно президент Володимир Зеленський.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій прокоментували, що коли їхні співробітники гасили пожежу, яка зайнялась через удар по церкві, загарбники вдруге почали обстріл. Чотирьох рятувальників госпіталізували внаслідок цього, була пошкоджена спецтехніка.