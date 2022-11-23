Троє людей загинули в Києві через атаку Росії: серед них 17-річна дівчина

Російські військові 23 листопада потужно атакували Київ, випустивши 31 ракету. Унаслідок обстрілу столиці загинуло троє людей.

Віталій Кличко повідомив, що станом на 17:00 відомо, що внаслідок сьогоднішнього ракетного обстрілу столиці загинуло троє людей. Серед загиблих – 17-річна дівчина.

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Унаслідок обстрілу є 11 постраждалих

Крім того, Кличко повідомив, що постраждали 11 мешканців столиці. За словами мера Києва, 10 із них госпіталізували в медзаклади міста.

Одному потерпілому медики надали допомогу на місці.

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