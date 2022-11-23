Троє людей загинули в Києві через атаку Росії: серед них 17-річна дівчина
23 листопада 2022 , 17:23Читать новость на русском
Джерело:Віталій Кличко
Російські військові 23 листопада потужно атакували Київ, випустивши 31 ракету. Унаслідок обстрілу столиці загинуло троє людей.
Віталій Кличко повідомив, що станом на 17:00 відомо, що внаслідок сьогоднішнього ракетного обстрілу столиці загинуло троє людей. Серед загиблих – 17-річна дівчина.
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Унаслідок обстрілу є 11 постраждалих
Крім того, Кличко повідомив, що постраждали 11 мешканців столиці. За словами мера Києва, 10 із них госпіталізували в медзаклади міста.
Одному потерпілому медики надали допомогу на місці.
Росія потужно атакувала Київ: що відомо
- Росія під час масованої атаки спрямувала на Київ 31 ракету, 21 з яких силам ППО вдалося збити. У Києві російські військові влучили в інфраструктурний об'єкт, унаслідок чого столиця залишилася без електроенергії.
- Також у всьому Києві після обстрілів не було водопостачання.
- Крім того, росіяни атакували Київську область. На Київщині російські терористи влучили в житловий будинок, через що загинуло троє людей.
- Зазначимо, що Росія атакувала й інші регіони України. Прильоти зафіксували на Львівщині. Унаслідок цього Яворівський, Львівський та Червоноградський райони залишились без електроенергії.
- Також зафіксовано влучання у Вінницькій області. Після ракетних обстрілів Росії в багатьох регіонах України вводять екстрені відключення світла.
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