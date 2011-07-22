Мер Одеси цинічно блокує кошти для ЗСУ: як Труханов відверто підіграє Росії у війні

.

"Ми Одесу не збережемо, а потім відбудуємо заново – так буде легше", – каже пропагандист Соловйов, і саме так звучить реальний план російських окупантів щодо української Одеси. Серйозність цих намірів підтверджує українська розвідка. Про них відкрито попереджає керівництво української держави – і останнім часом про це дедалі частіше пише західна преса.

Єдина причина, чому план Кремля досі не реалізований – це Сили оборони України, які зупинили просування російського війська. Вони стримують натиск окупантів і далеко за межами Одеси.

Тим часом мер Одеси Геннадій Труханов вже сьомий місяць поспіль відмовляється виділяти бюджетні, тобто народні, кошти на 122 Одеську бригаду територіальної оборони. Місто з бюджетом у понад 12 мільярдів гривень – і водночас жодної копійки для підрозділу, в якому служать переважно одесити та жителі навколишніх міст та сіл.

У матеріалі 24 Каналу ми покажемо численні звернення бригади щодо виділення коштів, які проігнорував Труханов. Розкажемо, як одеська влада торгує "мертвими душами", та спробуємо зрозуміти, чому мер воєнного міста Одеса обрав настільки антиукраїнську позицію в розпал повномасштабної війни – читайте усе далі.

До теми У FT написали про "плани Путіна на Одесу": у ЦПД сказали, чи є загроза

Труханов принципово відмовляється допомагати війську

Бійці 122 окремої бригади Сил територіальної оборони захищають Україну на Сумщині, Донеччині, Дніпропетровщині, Запоріжжі – і звісно частина бійців відповідають за оборону Одеси та Одещини – найбільшої області України.

Як і будь-який підрозділ тероборони, бригада сформована за територіальним принципом. Тобто основу бригади складають добровольці – жителі Одеси та області. Зараз усі вони воюють там, де найбільше потрібні. Для них, як, мабуть, і для більшості людей, очевидно, що найкращий спосіб захистити Одесу – це не дати окупантам наблизитись до рідного міста.

Але, схоже, для мера міста Геннадія Труханова – це новина. Складно знайти інакше пояснення, адже він, як мер, ігнорує бойові потреби підрозділу. Погляньмо на конкретні факти.

Звернення 122 окремої бригади ТрО ЗСУ до Труханова / Скриншот з відео, 24 Канал

12 березня 2025 року бригада офіційно звернулась до мера Одеси з проханням винести на голосування у міській раді, яку він і очолює, виділення коштів на дрони та РЕБи.

3 метою підвищення рівня бойової готовності підрозділів військової частини... які виконують бойові завдання в Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях... прошу Вашого сприяння щодо виділення Одеською міською радою 20 мільйонів гривень в якості субвенції для придбання засобів БпЛА, звʼязку та РЕБ, наземних дронів та інших матеріально-технічних засобів, необхідних для ефективного виконання завдань за призначенням.

Командир військової частини, підполковник Денис Носіков.

– цитата зі звернення 122 бригади.

Цифра у 20 мільйонів може здатися великою, але насправді для бюджету, яким оперує пан Труханов, це крапля в морі. Загальний кошторис Одеси на 2025 рік складає 12 мільярдів 124 мільйони гривень. Тобто 20 мільйонів – це навіть не один відсоток, це – одна шоста від одного відсотка, тобто одна шестисота від загального бюджету Одеси.

Погодьтеся, витратити такі гроші на ефективну оборону – виправдано та необхідно. Захисники міста на ці гроші могли би отримати тисячу FPV-дронів, які дозволили б влаштувати справжнє пекло для ворога одразу на кількох ділянках фронту, де працює 122 бригада. Або ж на 20 мільйонів можна придбати 200 розвідувальних дронів, чи 20 потужних важких багатоцільових дронів-бомберів. Все це для того, щоб втримати ворога далеко від Одеси, а також зберегти життя та здоров'я наших військовослужбовців. Зокрема – й одеситів та одеситок.

Повна версія матеріалу про Геннадія Труханова: дивіться відео

Тож якою була відповідь пана Труханова на запит бригади щодо субвенції з бюджету? Ніякою. Грошей ніхто не виділив.

"Шановний Геннадію Леонідовичу! Повідомляємо Вам, що військова частина неодноразово зверталася до Одеської міської ради з офіційними запитами щодо виділення коштів в якості субвенції на забезпечення особового складу підрозділів необхідним обладнанням та устаткуванням. Проте за останні 5 місяців жодного позитивного рішення ухвалено не було, а фінансування до частини не надходило.

В умовах тривалої збройної агресії подібна бездіяльність ставить під загрозу виконання нашими військовослужбовцями покладених завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України… У разі подальшого ігнорування потреб оборони з боку Одеської міської ради ми будемо змушені звертатися до Вас через засоби масової інформації, волонтерські та ветеранські організації", – цитата зі звернення 112 бригади".

У травні у бригаді все ще сподівалися на те, що в Геннадієві Труханові прокинеться державник, або принаймні громадянин, чи щонайменше – здоровий глузд. Але ні, і на цей запит відповіді бригада не отримала. Як і на наступний, що відправили очільнику Одеси наприкінці червня.

Чергове звернення до Труханова / Скриншот з відео, 24 Канал

Невідомо, скільки ще разів військові мають попросити у Труханова, і які почесті повинні йому віддати, щоб отримати належні кошти – хоча б одну шестисоту частину бюджету на захист країни та міста.

Звісно, набагато краще було б отримати не одну шестисоту, а одну соту або й одну шосту з цих коштів. Військові безперечно знають, як з користю можна було б їх витратити. Досвідчені та загартовані в боях командири 122 бригади бережно ставляться до особового складу і намагаються всюди, де це тільки можливо, замінити людину роботизованими наземними та авіаційними системами.

Втім про яке масштабне впровадження роботизованих систем може мовитися, якщо Труханов відмовляється виділяти навіть невелику суму на найпростіші дрони та РЕБи?

Важливо! В умовах, коли влада Одеси відмовляється фінансувати Одеську бригаду, особливо потрібна ваша допомога. 122 бригада збирає кошти на "вогненні цукерки" для окупантів. Це ті самі засоби ураження, які на голови ворогам скидають оператори дронів. Зробити вклад у знищення окупанта можна за посиланням.

Водночас цікаво додати, що Одеська міськрада формально зобов'язується сприяти розвитку бригаді ТрО, обіцяючи їй "золоті гори". Насправді ж ці плани не виконують узагалі.

Як Труханов поїхав шукати гроші для Одеси у взутті за 2 тисячі доларів

Водночас у липні мер воєнного міста вирушає на конференцію до Італії у пошуках грошей на відновлення і демонструє світові свої кросівки вартістю понад – увага – 78 тисяч гривень.

Тобто один кросівок одеського міського голови Труханова коштує, як 2 дрони-камікадзе. Пара – усі чотири! Цікаво, яке враження справив на європейську публіку лук Труханова, та чи взагалі варто просити допомогу в туфлях люксового італійського бренду Loro Piana?

Труханов у кросівках елітного бренду на конференції з відновлення України / Телеграм-канал Harley Quinn

Ми не журналісти-розслідувачі, щоб займатися вивченням гардероба Труханова, та все ж він приїхав до Європи просити грошей на відновлення Одеси. То чи доцільно робити це в дуже дорогих італійських кросівках, які навіть на Заході дозволити собі може далеко не кожен чиновник? А у нас очільник воєнного міста, виявляється, може.

Схоже на жарт, проте якось не до сміху. В Україні щодня гинуть та отримують поранення як військові, так і цивільні. Зокрема, "Шахеди" і ракети повсякчас прилітають по Одесі. То чому б не сконцентруватися насамперед на захисті міста, а вже потім думати про його відновлення?

Підлий удар по обороноздатності від одеської влади

Картину того, як насправді одеська влада виконує закони "Про оборону України" та "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", доповнює нещодавня новина від Генеральної прокуратури України. Правоохоронці спіймали підзвітних Труханову керівників комунальних підприємств на організації схеми ухилення від мобілізації.

За матеріалами слідства, виконувач обов'язків директора та начальника відділу кадрів комунального підприємства житлово-комунальний сервіс "Порто-Франківський" у 2024 – 2025 роках незаконно оформили на роботу та забронювали 14 осіб. Ці працівники не виконували жодних трудових обов’язків і були формально працевлаштовані лише для отримання відстрочки від мобілізації,

– мовиться у матеріалі Генпрокуратури.

Окрім того, в межах досудового розслідування встановлено, що службові особи КП "ЖКС "Порто-Франківський"та КП "ЖКС "Фонтанський" Одеської міської ради налагодили механізм привласнення бюджетних коштів, призначених на заробітну плату та додаткові виплати, фіктивно оформивши понад 50 працівників.

Тобто поки одеські добровольці ризикують життям на фронті, підлеглі Труханова торгують "мертвими душами", продаючи бронь від мобілізації і влаштовуючи ухилянтів-хабарників на посади. Принаймні саме про це свідчать дані Генпрокуроратури.

Ми загострюватимемо увагу на тому, що відбувається з благоустроєм Одеси у той момент, коли на посадах двірників та сантехніків тут числяться місцеві бізнесмени, яких у житлово-комунальних підприємствах люди в очі не бачили. Хоча занедбані вулиці та будинки – це також проблема. Але основна суть злочину незмінна – це підлий удар, якого одеські міські чиновники завдали по обороноздатності України.

Власними діями чиновники Труханова переконують суспільство в тому, що мобілізація – геть не обов'язкова, що вона необхідна лише для тих, хто не може собі дозволити купити у них бронь. І це жахливий приклад для всієї країни.

Наголошуємо: через дії підопічних Труханова у війську не дорахувались щонайменше 50 потенційних військовослужбовців. Тому, що в місті-мільйоннику тривалий час можна було купити бронь, неначе картоплю на Привозі, не має жодного виправдання.

Як мер Одеси допомагає ворогу, розколюючи суспільство

Отже, підсумовуючи, мер Одеси Геннадій Труханов свідомо не виділяє з 12-мільярдного бюджету жодної копійки для Одеської бригади ТрО. Він не реагує на запити від бригади – ніби вдає, що такого підрозділу не існує в його місті. Труханов сфокусований на "відновленні" в розпал війни замість дбати про активний захист міста, їздить за кордон і демонстративно вдягає туфлі, які не може собі дозволити людина з зарплатнею чиновника. До того ж підлеглі мера зривають мобілізаційний процес, продаючи за хабарі теплі місця працівників ЖКГ, як свідчать дані прокуратури.

Така корупція завдає подвійної шкоди, адже роз'їдає українське суспільство зсередини. Це, безумовно, бачить ворог і тішиться, що цього раз для розділення українців йому навіть не доводиться нічого робити.

Але й це не всі "гріхи" Труханова. Він не соромиться відверто хамити та навіть знецінювати військових. Це яскраво підтверджує нещодавній скандал, головним фігурантом якого став одеський мер. Колишній журналіст, військовослужбовець 122 бригади Мирослав Откович намагався спитати мера Одеси Труханова про пам'ятник Олександру Пушкіну у місті. У відповідь Труханов з усією серйозністю запитав в учасника бойових дій, чому той не в окопі.

Скандал з Трухановим в Одесі / УП

Тобто Труханов посилає військового в окопи і водночас відмовляється надавати йому засоби для захисту – дрони, РЕБи та інше обладнання, яке просить профінансувати бригада. Вершина цинізму, не інакше.

Залишається лиш одне питання, чи усі ці дії Труханова – службова недбалість чи свідома диверсія?