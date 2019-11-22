Труханов перезаймався спортом, потрапив до лікарні і пропустив суд

Мер Одеси Геннадій Труханов пропустив засідання суду у справі про декларування ним недостовірної інформації. Як пояснив сам Труханов, все через надмірні заняття спортом, через які він потрапив до лікарні.

Засідання у Вищому антикорупційному суді мало відбутися зранку 22 листопада, але через відсутність підозрюваного його довелося перенести на 9 грудня, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

До слова: САП оголосила обвинувальний акт у справі Труханова: що не задекларував одеський мер

Адвокат сказав, що підозрюваний пропустив суд через те, що потрапив до лікарні. Він має надати підтвердження причин своєї відсутності на наступному засіданні,

– повідомляє САП.

Сам Геннадій Труханов порадив усім, хто займається спортом, роботи це з увагою та прислуховуватися до сигналів свого організму.

"Мабуть, саме надмірні заняття спортом дали свій результат. На жаль, негативний. Мені довелося дослухатися до думки лікарів та вдатися до певних медичних процедур", – пояснив Труханов.



Що "забув" задекларувати Геннадій Труханов / інфографіка 24 каналу