Трупи звозять вантажівками: у Маріуполі під завалами знаходять від 50 до 100 тіл загиблих
Джерело:телеграм Андрющенко Time
Масштаби злочинів, які здійснили російські окупанти, доведеться вивчати дуже довго. Ворог вбив десятки тисяч мирних українців та досі продовжує це робити.
Російські окупанти продовжують роботу над прихованням своїх жахливих злочинів у Маріуполі. Роботи у ворога ще дуже багато – масштаби руйнувань та людських жертв просто жахають.
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Тіла під завалами
Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, російські окупанти намагаються розібрати завали знищених ними будинків. На даль, руйнація будівель – не єдиний наслідок злочинів росіян.
Під кожними двома з п'яти багатоповерхівок росіяни знаходять від 50 до 100 тіл. Найбільше – в підвалах та під'їздах так званих "хрущовок",
– повідомив Андрющенко.
За його інформацією, тіла звозять у морг біля "Метро", а також на базу "Щирого кума". Вбитих українців так багато, що вони їх перевозять вантажівками. Ворог настільки цинічний та підлий, що навіть не проводить поховань.
"Якщо тіла не в муміфікованому стані – їх везуть просто на один з полігонів для сміття. Нескінчений караван смерті", – додав Андрющенко.
Ситуація в Маріуполі: останні новини
- Гуманітарна ситуація у місті просто критична. Води та їжі немає, а черга за "гуманітарною допомогою" від окупантів розписана на декілька днів. Росіяни й тут не втратили нагоди познущатися з мирних людей – вони змушують їх чекати на продукти під палючим сонцем, а потім – битися за свіжу їжу.
- Також у місті немає лікарів, надавати медичну допомогу навіть самим окупантам та їх посіпакам немає кому. Жахлива санітарна ситуація в місті та поширення хвороб так налякали росіян, що вони почали просити виходити на роботу пенсіонерів. Через брак лікарів будь-яка інфекційна хвороба може стати смертельною.
- Мешканцям Маріуполя місцева "влада" заборонила купатися в Азовському морі. Причин – вони спричинили у морі катастрофу, також окупанти почали боятися холери. Раніше вони кликали всіх на заміновані пляжі, внаслідок чого загинув маленький хлопчик.
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