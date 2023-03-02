Трусилися вікна та з'явилась вирва у пів метра: у Тульській області стався потужний вибух
У Тульській області Росії стався потужний вибух 2 березня. Внаслідок цього у місцевих мешканців затремтіли будинки.
Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал. Що саме трапилось – поки невідомо.
До речі У кількох місцях в Криму чули потужні вибухи: пояснення окупантів "феноменальне"
Що відомо про вибух у Тульській області
Вибух стався неподалік вулиці Молодіжна у селищі Березовський близько 8 ранку. Його почули всі місцеві жителі. За їхніми словами, від вибуху затремтіли будинки.
Згодом в лісі виявили вирву глибиною у пів метра. Навколо все засипало попелом і лежали тіла птахів.
Зараз людей не пускають до місця вибуху, а територію оточили правоохоронці та вибухотехніки.
Наслідки потужного вибуху у Тульській області / фото росЗМІ
До речі, про вибух також повідомили й у Брянській області, однак подробиць поки немає. Що ж, карма для росіян все-таки існує.
Згодом стало відомо, що вибух дійсно стався на території Тульської області – там працюють представники силових структур. Голова адміністрації Кіріївського району Ігор Цховребов зазначив, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав.
"Бавовна" атакує Росію
- 24 лютого окупанти бідкалися на серйозний обстріл селища Попово-Лежачі, що у Глушківському районі Курської області. Відомо про часткове обвалення, розбиті вікна, а також зламані огорожі.
- Пропагандисти повідомляли, що у Коломенському районі Підмосков'я були нібито українські безпілотники, а один з них впав біля об'єкта, який належить "Газпрому".
- Також невідомий об'єкт помітили над Санкт-Петербургом. Через це окупанти 28 лютого закривали небо, але згодом почали переконувати, що це буцімто були "тренування".
- До того ж у ніч проти 28 лютого у російському місті Туапсе, що у Краснодарському краї, було гучно. Там відбулася атака дронів. БпЛА поцілили по території нафтобази держкомпанії "Роснефть".
- До речі, там за кілька метрів від місця удару розташована казарма міноборони Росії. Російська влада наполягає, що ніхто з людей, які там перебували, не постраждав і "приводу для занепокоєння немає". Однак у соцмережах до цих запевнень поставилися скептично.
- Нагадаємо, що також 25 лютого на території Росії було неспокійно. Тоді у прикордонні регіони навідувалось "Бавовнятко". Водночас влада окупантів, як завжди, стверджувала, що це працювали системи ППО.