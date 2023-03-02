Трусилися вікна та з'явилась вирва у пів метра: у Тульській області стався потужний вибух

У Тульській області Росії стався потужний вибух 2 березня. Внаслідок цього у місцевих мешканців затремтіли будинки.

Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал. Що саме трапилось – поки невідомо.

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Що відомо про вибух у Тульській області

Вибух стався неподалік вулиці Молодіжна у селищі Березовський близько 8 ранку. Його почули всі місцеві жителі. За їхніми словами, від вибуху затремтіли будинки.

Згодом в лісі виявили вирву глибиною у пів метра. Навколо все засипало попелом і лежали тіла птахів.

Зараз людей не пускають до місця вибуху, а територію оточили правоохоронці та вибухотехніки.

Наслідки потужного вибуху у Тульській області / фото росЗМІ

До речі, про вибух також повідомили й у Брянській області, однак подробиць поки немає. Що ж, карма для росіян все-таки існує.

Згодом стало відомо, що вибух дійсно стався на території Тульської області – там працюють представники силових структур. Голова адміністрації Кіріївського району Ігор Цховребов зазначив, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

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