Трюдо оголосить про позачергові вибори у Канаді, – ЗМІ

13 серпня 2021 , 09:24
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Джерело:

The Associated Press

Джастін Трюдо може оголосити про проведення позачергових виборів у Канаді вже 15 серпня. За даними ЗМІ, їх планують провести 20 вересня.

Інформовані джерела повідомили, що метою Трюдо є отримати більшість місць у парламенті. Під час попередніх виборів його партії це не вдалося, тому наразі необхідно покладатися на опозицію у прийнятті рішень.

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Для досягнення своєї цілі Трюдо планує використати факт успішної вакцинації у Канаді. Наразі країна увійшла до списку лідерів за кількістю щеплених.

Хоча популярність Трюдо дещо знизилася, люди вважають успішною його боротьбу з пандемією коронавірусу у країні. 

Окрім того, партія чинного прем'єр-міністра може отримати більшість голосів через слабку опозицію. 

Розмова Трюдо і Зеленського

  • Чергова розмова Трюдо та президента України Володимира Зеленського відбулася у червні 2021 року
  • Прем'єр-міністр Канади наголосив, що його підтримка суверенітету й територіальної цілісності України є непохитною. 
  • Трюдо наголосив: "ми залишаємося великими друзями. Будемо продовжувати підтримувати Україну".
  • Канадський політик обговорив з українським лідером також шлях України до НАТО.
Автор: Мар'яна Бекало