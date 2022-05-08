Джастін Трюдо приїхав до України: вже відвідав зруйнований Ірпінь

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо 8 травня прибув із дипломатичним візитом до України. Він вже встиг відвідати зруйноване місто Ірпінь, на власні очі побачив наслідки перебування там окупантів.

Про це написав мер Ірпеня Олександр Маркушин. Він підкреслив, що очільник Канади був шокований тим, в якому стані зараз місто.

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Він (Трюдо – 24 канал) приїхав в Ірпінь, щоб побачити все те жахіття, яке вчинили з нашим містом російські окупанти. І, звісно, був шокований. Адже побачив спаленими та вщент зруйнованими не військові об'єкти, а домівки ірпінчан,

– написав Маркушин.