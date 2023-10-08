Гатять з артилерії: Армія Ізраїлю вдарила по інфраструктурі Хезболли в Лівані

8 жовтня Хезболла обстріляла ізраїльські позиції в районі земель Шебаа. У відповідь ЦАХАЛ завдав ударів по об'єктах бойовиків у Лівані.

Зранку Армія Ізраїлю заявила про свої удари по ліванській бойовій групі Хезболла. Військові поділилися кадрами знищення інфраструктури терористів.

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Вдарили по скупченню ліванських бойовиків

О 7: 25 ЦАХАЛ повідомив, що зараз поливають вогнем з артилерії район у Лівані. Згодом стало відомо, що ізраїльтяни вдарили про інфраструктурі Хезболла в районі гори Дов, або Джбель Рус. Вони поширили відео, на якому б'ють по об'єктах ліванських бойовиків.

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Армія Ізраїлю уточнила, що завдала "попереджувальних пострілів" по кількох підозрюваних у районі інфраструктури, яка була вражена сьогодні на горі Дов.

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Слід зазначити, що удари Ізраїлю по Лівану, а саме по місцезнаходженню бойовиків Хезболли, – це реакція у відповідь на обстріл ізраїльських позицій в районі спірних ферм Шебаа. Саме з району гори Дов, який опинився під вогнем ЦАХАЛу, Хезболла завдавала ударів по Ізраїлю.

Саме військове угруповання визнало, що випустило по ізраїльських позиціях десятки ракет і снарядів. У такий спосіб ліванці хотіли підтримати напад ХАМАС на Ізраїль.

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Зранку 8 жовтня ЦАХАЛ повідомив, що йому вдалося знищити більшість палестинських бойовиків, які 7 жовтня вторглися до кількох населених пунктів Ізраїлю. Також там заявили про звільнення деяких заручників.

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Напередодні прем'єр країни закликав мешканців Сектор Гази покинути територію, яку займають терористи. Також він пообіцяв, що Ізраїль переможе, але на це потрібен час.

Вночі ЦАХАЛ завдав ударів по 420 об'єктах інфраструктури ХАМАС, серед них також будинок голови розвідки бойовиків.

: Ферми Шебаа – це спірна територія у 22 кілометри квадратних, розміщена на Голанських висотах. Її вважають своєю як Ізраїль, так і Ліван вже багато років. Наразі ферми Шебаа входять до окупованої Ізраїлем території.