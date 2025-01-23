Це абсолютно дарма: чи усвідомлюють колаборанти на окупованих територіях шалену небезпеку

Росіяни продовжують чинити тиск на жителів окупованих територій. У Скадовську окупаційна адміністрація проводить незаконний збір особистих даних громадян, прикриваючись "перевіркою документів" про нерухоме майно. Водночас колаборанти також перебувають під постійною загрозою з боку українського спротиву.

Про це 24 Каналу розповів керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко, наголосивши, що наразі окупанти демонструють відсутність паніки і удають, що перебувають у певній зоні безпеки. Також росіяни активізували перевезення на окуповану Херсонщину родин військових, які воюють на Південному напрямку.

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Росіяни надолужують

"Окупанти не демонструють переживання (щодо загроз з боку сил спротиву – 24 Канал), тому що не так багато акцій останнім часом ми бачимо щодо ліквідації колаборантів", – сказав Андрющенко.

На те, що такі акції проводяться менше, за його словами, є причини. Ба більше, можливо не треба, щоб їх було багато, тому що це дає окупантам відчуття безпеки, там де вони перебувають.

Це абсолютно дарма. У зв'язку з цим зрозуміло, чому, зокрема Скадовськ і загалом окуповані частини Херсонської і Запорізької областей, є основною зоною тиску на сьогодні з погляду репресій,

– зазначив керівник "Центру вивчення окупації".

Андрущенко пояснив, що коли був окупований Маріуполь, там, а також у приазовській частині Донецької області, одразу проводилась фільтрація. Однак ці заходи не були застосовані на всіх інших окупованих з 2022 року територіях.

Тому росіяни змушені зараз надолужувати, адже вони бачать, що довкола квітне партизанський рух. Також ступінь інформативності Збройних Сил України перед тим, як вони завдають удари, дуже велика,

– наголосив він.

Крім того, люди у Херсонській і Запорізькій областях місцеві жителі не настільки залякані, як на інших окупованих територіях. Зрозуміло, що це матиме зворотні наслідки у вигляді посилення репресивного тиску на українців.

Водночас ступінь контролю на окупованих територіях за колаборантами – шалений. Кількість інформації, яку отримують сьогодні українські спецслужби, ЗСУ від наших партизан, що дає можливість ліквідувати велику кількість окупантів і позбавляє їх можливості вести наступальні дії, переважує бажання скоротити життя окремому колаборанту. Тим більш, на його місце поставлять іншого,

– підкреслив Петро Андрющенко.

Колаборанти, за його словами, намагаються себе переконати, що їм нічого не загрожує. Причому пояснюють це насамперед тим, що вони фактично не беруть жодної участі у процесах на окупованих територіях, тому, мовляв, навіщо потрібно партизанам чи українським спецслужбам займатися ними, якщо є важливіші цілі.

Нагадаємо, що на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей росіяни посилили мобілізацію. Усіх чоловіків віком до 60 років змушують ставати на "військовий облік", а тих, хто намагається уникнути цього, погрожують звільненням з роботи та позбавленням засобів для існування. Загалом з 1 жовтня по 31 грудня 2024 року через примусовий призов мобілізували приблизно 300 чоловіків.