Нас хочуть вбити тільки за те, що ми українці, – в ОП відреагували на удар по Харкову

Вранці 6 жовтня російські військові завдали ракетного удару по житлових будинках у Харкові. В Офісі Президента вже відреагували.

Керівник ОП наголосив, що це боротьба за виживання нашої нації проти божевільного терориста, метою якого є геноцид. Тож ми повинні бути сильними і знищувати ворога.

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"Це боротьба за виживання нашої нації"

Росія веде жорстоку війну. Андрій Єрмак зауважив, що під завалами знайшли тіло дитини.

Це боротьба за виживання нашої нації проти божевільного терориста, метою якого є геноцид,

– підкреслив посадовець.

Керівник ОП зауважив, що ми повинні бути сильними та знищувати ворога. Треба активно нарощувати потужності, озброєння, аби бити агресора всюди. Боротися – єдиний вихід для нас, зазначив Єрмак.

Не ми обрали цей шлях. Це нас хочуть вбити тільки за те, що ми – українці,

– підкреслив очільник Офісу Президента.

Єрмак додав, що Україна буде бити дуже сильно та відновлювати справедливість. Навколо неї має об'єднатися світ.

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Коротко, що треба знати про терористичний удар росіян по Харкову