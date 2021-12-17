Гогілашвілі прокоментував кримінальні справи проти нього та паспорт Росії

Ексзаступник очільника МВС Олександр Гогілашвілі потрапив у скандал та пішов з посади. Згодом журналісти з'ясували, що у нього є російське громадянство та судимість. Сам експосадовець це спростував.

Гогілашвілі дав велике інтерв'ю журналістам та заявив, що справи проти нього "це брехня". Відповідна заява з'явилась 17 грудня.

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Ексзаступник Монастирського Гогілашвілі прокоментував питання щодо російського громадянства

Я не громадянин Росії, я колишній громадянин Росії. Немає у мене російського громадянства. Я не маю ані російського паспорта, ані російського громадянства,

– заявив колишній посадовець.

Він також додав, що у нього є український паспорт, а також український закордонний паспорт. Запевнив, що нібито це його вибір та "громадянська позиція".

Скандальний Гогілашвілі прокоментував кримінальні справи проти нього

Якщо ми беремо все, що кажуть у Росії, за чисту монету, якщо ми живемо такими стандартами, то скажу — це брехня. Давайте визначимося, хто для нас Росія. Я визначився на 100% у 2015 році,

– заявив ексзаступник.

Щодо ймовірної судимості в Росії він заявив, що проти нього є кримінальне проваджене у Росії. Олександр Гогілашвілі заявив: "Завели через екстремізм та мою громадянську позицію у 2015 році. Потім у 2016 році моїх батьків викликали до ФСБ (Федеральна служба безпеки Росії – 24 канал)".

Посадовець пояснив, чому переїхав в Україну

Колишній заступник очільника міністерства внутрішніх справ пояснив, що українське громадянство він отримав у 2019 році. Він переїхав працювати, бо його запросили.

Туди ж (займатися – 24 канал) волонтерською діяльністю, спеціалістом зі зв'язків із громадськістю. Центр зародився у Харкові, хлопці волонтери поїхали до Росії, там відкрили центр, а тут залишилася материнська компанія, яка займалася питаннями реабілітації,

– пояснив Гогілашвілі.

На питання, чи громадянство давав Володимир Зеленський, експосадовець сказав, що пройшов довгий шлях від А до Я. Пояснив, що отримував їх у рамках закону – спочатку дозвіл на тимчасове проживання, а потім постійне проживання.

До речі, в українському міністерстві Гогілашвілі відповідав за боротьбу з наркотиками та реабілітацію наркозалежних. Він займався питаннями реабілітації також у Росії. Про це свідчать оприлюднені у мережі відео з ним.

Коротко про скандал з Олександром Гогілашвілі

11 грудня у мережі оприлюднили відео скандалу, на якому заступник Монастирського Олександр Гогілашвілі влаштував на блокпості в Краматорську. Він обурився, що поліцейські його не впізнали.

Зокрема сказав правоохоронцям: "Єдиний заступник міністра, з таким є***ом, як у мене, він лише один. Я 3 роки вже заступник міністра!".

Далі чиновник пригрозив поліцейському: "Тепер ти знаєш, але тепер і я тебе знаю, дружок, і для тебе це приємним не буде…".

12 грудня Володимир Зеленський попросив звільнити його з посади. Сам Гогілашвілі вибачився за свою повідінку. Згодом з'явилось ще одне подібне відео, зняте вже у Києві.

12 грудня посадовець написав заяву на звільнення. Після цього Кабмінг звільнив заступника Дениса Монастирського.

Реакція МВС і Зеленського на ситуацію з Гогілашвілі – дивіться відео