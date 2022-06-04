Це буде крахом для Путіна, – Андрусів назвав єдиний можливий варіант перевороту в Росії
У Росії століттями повторюються передумови перевороту. Аналізуючи її історію, стає зрозумілим за якої умови можуть скинути чинного президента держави-агресорки Володимира Путіна.
Про це в ефірі 24 каналу розповів радник глави МВС Віктор Андрусів. Він наголосив, що зараз переворот в Росії цілком можливий, однак для цього потрібен ключовий чинник.
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Умова краху Путіна
Андрусів заявив, що зміна чинної влади Росії можлива тільки за умови її програшу у війні з Україною. До прикладу, серйозне оточення якогось російського угрупування або ж знищення великої кількості військ окупантів.
Це буде крахом для Путіна. Він розуміє, що не зможе продати елітам Росії "піррову перемогу". Поразка призведе до втрати підтримки та легітимності,
– заявив Андрусів.
За словами радника, будь-які серйозні удари по російській армії та економіці одразу відправлять еліти домовлятись між собою. Тоді розпочнеться боротьба інших груп проти Путіна, оскільки він втратить престиж, а разом з ним легітимність.
Путін розуміє, що його чекає
Андрусів також пояснив, що Путін чудово знає, що сталося з Микитою Хрущовим після Карибської кризи. Хоча тоді пропаганда й продавала, що нібито росіяни показали "кузькіну мать", однак насправді еліти знали, що Радянський Союз програв у конфлікті за Кубу.
Еліти одразу змістили Хрущова. Саме тому Путін теж розуміє, що йому не можна втрачати легітимність у їхніх очах,
– зауважив Андрусів.
Трансформація Росії
Як наголосив радник, якщо зараз Росія зазнає поразки в Україні, то відбудеться її трансформація. Водночас усунення Путіна перезапустить всі процеси в державі-агресорці.
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"З'являться нові лідери, рухи. Між ними будуть дуже серйозні протистояння. Не виключаю серйозних внутрішніх конфліктів, оскільки в Росії все залежить від однієї людини, тому коли її "прибирають" цей картковий будинок починає розсипатися", – зазначив Андрусів.
Остання війна для агресора
На його думку, це остання війна для "російської імперії". Далі майбутнє росіян буде таким же, як у німців, особливо на тлі злочинів, які скоїла Росія.
"Ця поразка змушуватиме їх переосмислювати все зло, свою нову роль у світі. Тобто вони зрозуміють, що не є глобальним полюсом, оскільки значно слабша держава завдала їм ганебної поразки", – підсумував радник.
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Можливий переворот в Росії: останнє
- Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що в Росії нереально влаштувати відкритий переворот. Водночас він наголосив, що тіньовий – цілком реально.
- Російський публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський повідомив, що план Путіна – знищити нашу державу – провалився. За його словами, це також зрозуміли й російські еліти, тому смерть очільника Кремля не стане для них значною подією.
- Радник глави МВС Віктор Андрусів переконаний, що після поразки Росії у війні з Україною у державі-агресорці розпочнуться замахи та перевороти. Він наголосив, що саме тому на українців покладена важлива місія.