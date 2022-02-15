Це буде війна, в якій Росія візьме участь за своїм вибором, – США про можливий напад на Україну

Президент США Джо Байден виступив з терміновим зверненням через загрозу російського вторгнення до України. За його словами, якщо Кремль почне наступ, то це буде війна, в якій братиме участь Росія за власним бажанням.

Американський лідер наголосив, що НАТО та США не несуть загрози для Росії. Однак світ не пробачить Кремлю його агресії.

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Байден обіцяє наслідки

Американський лідер звернувся до росіян та наголосив, що США не є для них ворогом. Крім того, Байден підкреслив, що в США пам'ятають про події Другої світової війни та думають про життя своїх громадян. Однак якщо Росія наважиться на наступ – це матиме наслідки.

Друга світова війна була тою, в якій Росія брала участь з необхідності. Але якщо вона нападе на Україну, то це буде війна, в якій Росія братимеме участь за власним бажанням,

– заявив Байден.

Однак глава Білого дому підкреслив, що каже це не для того, щоб провокувати. За його словами, це правда, і саме вона має значення зараз.

За словами Байдена, якщо Росія піде у наступ, то зазнає значних втрат. Зокрема і стратегічних. Крім того, світ не пробачить Кремлю війни.

Загроза російського вторгнення: останні важливі новини

Росія заявила про відведення частини військ від українського кордону, однак продовжує проводити навчання на території окупованого нею Криму та в Чорному морі.

Також Кремль відмовився від засідання ОБСЄ по Віденському документу, яке ініціювала Україна. Речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Росія нібито "не веде ніякої військової діяльності" та цинічно обурилася вимогам України надати інформацію про війська в Криму.

Президент США на фоні можливої загрози виступив з терміновим зверненням.

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