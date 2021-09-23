Це була би точка неповернення, – Арахамія про відносини "Слуги Народу" з Разумковим

Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія після схвалення закону про олігархів прокоментував позицію спікера Верховної Ради щодо цього. Політик заявив, що спротив Дмитра Разумкова скороченому розгляду законопроєкту став би "точною неповернення" в стосунках з партією.

За словами Арахамії, якби Разумков був присутнім на засіданні парламенту під час розгляду закону про олігархів, то міг би виступати проти скороченого розгляду. Це могло б мати негативні наслідки.

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Разумков би не підтримав законопроєкт

Давид Арахамія розповів, що він досі часто спілкується з Дмитром Разумковим, який зараз перебуває на самоізоляції через коронавірус. Попри те, голова фракції "Слуга Народу" заявив, що не обговорював з головою Верховної Ради його позицію щодо закону про олігархів.

Арахамія не сумнівається у тому, що Разумков не підтримав би президентський законопроєкт, тому що фракція не підтримала правки, внесені ним. Однак це ніяк не заважає працювати.

Позиція Разумкова могла б зіпсувати стосунки з партією

За словами голови фракції "Слуга народу", якби спікер був присутнім на засіданні і виступив проти скороченого розгляду законопроєкту, це б остаточно зіпсувало стосунки з партією.

Я думаю, що Разумков не підтримав би таку процедуру (скорочений розгляд законопроєкту – 24 канал). Якщо він був би на роботі, ми б наполягали і це би була точка неповернення для наших негараздів,

– заявив Арахамія.

Зараз між "слугами" та Разумковим, за словами Арахамії, все добре. Наразі в партії шукають на одужання голови Верховної Ради та його повернення до роботи.

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