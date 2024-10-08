"Це була ейфорія": оператор ЗРК Patriot про перше збиття "Кинджалу"

Український військовий Віктор, який раніше працював на ЗРК С-300, а тепер разом з командою працює на американському Patriot, з яким увійшов в історію, збивши російську балістичну ракету "Кинджал".

Враженнями від збиття "Кинджалу" Віктор поділився під час ефіру телемарафону, інформує 24 Канал.

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За словами Віктора, його підрозділ ще на С-300 показав великі результати зі знищення різних цілей і саме томукомандування обрало їх для навчання на новітній техніці.

Навчання проходило 3 місяці, хоча сама програма була розрахована в Америці на 9 місяців.

"Через те, що у нас був досвід на роботі з такими системами, хоч і не настільки досконалими, плюс бойовий досвід і наша мотивація — все це дало свій результат. Тому ми навчилися за 3 місяці. Ми могли б і швидше, якби нам дозволили це партнери", – зазначив Віктор.

Перше збиття "Кинджала"

Військовий розповів, що перше збиття російського "Кинджала" відбулося ще 4 травня 2023 року. За словами Віктора, у цій операції він участі не брав, але його побратими приймали в цьому операції були шоковані наскільки це швидко відбулося.

"Вони навіть не зрозуміли наскільки це швидко відбулося, тому що ми не очікували цього. Потім почався аналіз і ми не знали, що ми збили на той момент. Коли ми дізналися, що ми збили — це була ейфорія", – пригадав Віктор.

Віктор каже, що військові відразу зрозуміли, що вони увійшли в історію.

До нас цього ніхто не робив. Друге збиття було 16 травня, коли відбувалася масована комбінована атака, дуже складна,

– пригадав Віктор.

Під час атаки військові збили 6 аеробалістичних ракет "Кинджал" і 10 "Іскандер-М.

Військовий каже, що права на помилку у його команди не було.

"Ми не могли по-іншому, бо ми не знали, куди ці ракети летять. Тому що Київ – це центр прийняття рішень, це різні державні установи й критична інфраструктура", – пояснює він.

Водночас застеріг від надмірно переможних настроїв. Оскільки ворог вчиться та удосконалює засоби повітряного нападу.