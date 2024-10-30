"Це була конфіденційна інформація": Зеленський різко відреагував на злиті дані про Tomahawk

Днями у NYT з'явився матеріал, у якому привідкрили деталі секретної частини Плану перемоги Зеленського. Президент України натякнув на злив інформації про Tomahawk серед партнерів.

Про це Володимир Зеленський повідомив в інтерв'ю представникам провідних ЗМІ країн Північної Європи.

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Зеленський про прохання Tomahawk в секретному додатку Плану

Володимир Зеленський зазначив, що після підтримки партнерами Плану перемогу у ЗМІ почала з'являтися інформація, що Україна хоче більше ракет, серед яких, зокрема, Tomahawk.

Але це була конфіденційна інформація між Україною та Білим домом. Як розуміти ці повідомлення? Отже, це означає, що між партнерами немає нічого конфіденційного,

– сказав президент.

Суть пункту Плану перемоги про "неядерний стратегічний пакет стримування" передбачає розміщення в Україні крилатих ракет Tomahawk. Однак у США до цієї ідеї віднеслися скептично: один із високопоставлених чиновників США зазначив, що цей пункт є "абсолютно нездійсненним запитом".

Водночас Зеленський відповів, якої реакції хотіла б Україна від партнерів. "Що ми чи США робитимуть, якщо 100 тисяч солдатів КНДР будуть на нашій території? Багато питань, багато риторики, але мало рішучих кроків від лідерів", – сказав він.