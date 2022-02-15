Це було б катастрофою, – Шольц про визнання бойовиків на Донбасі

Канцлер Німеччини прокоментував звернення Держдуми до президента Росії щодо "легалізації" бойовиків на Донбасі. На думку Шольца, таке рішення перетворилось би на політичну катастрофу і стало б порушенням мінських домовленостей.

Про це канцлер Німеччини заявив під час спільного брифінгу з главою Кремля Володимиром Путіним, інформує 24 канал. Шольц впевнений, що всі сторони мають повернутись до "мінського процесу".

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Мирний процес перерветься, – Шольц

Звичайно, якщо це (визнання так званих "республік бойовиків" – 24 канал) стане реальністю, то це буде порушенням мінських домовленостей. Тоді це означатиме, що мирний процес перерветься, це буде політичною катастрофою,

– наголосив канцлер Німеччини.

Німецький політик впевнений, що головне – повернутись до мирного врегулювання, а саме мінського процесу. Там, каже Шольц, є чіткі критерії, яких варто дотримуватись.

Що сказав про звернення Держдуми Путін

Володимир Путін теж прокоментував звернення Держдуми. Глава держави-агресорки зазначив, що отримав документ. Ба більше, він виправдовує дії депутатів "орієнтуванням на виборців". Мовляв, росіяни "дуже турбуються про жителів Донбасу".

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Що відомо про звернення Держдуми щодо "легалізації" бойовиків:

Ініціаторами "визнання квазіреспублік" стали комуністи.

15 лютого Держдума підтримала ініціативу і передала звернення Путіну.

Верховна Рада відреагувала на такі дії Москви і ухвалила звернення до міжнародних організацій та урядів інших країн щодо недопущення визнання так званих "республік окупантів".

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що визнавши бойовиків, Росія порушить міжнародне право та мінські угоди.

Держдума підтримала звернення про "легітимізацію" бойовиків: відео