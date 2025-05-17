Це було свідоме вбивство цивільних, – Зеленський про російську атаку по маршрутці на Сумщині

Зранку 17 травня окупанти цинічно вдарили по маршрутці на Сумщині. Росіяни не могли не розуміти, по якому транспортному засобу завдають цього удару.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Зеленський відреагував на атаку росіян по Сумщині

Президент відреагував на підлі та цинічні дії російських окупантів.

Він повідомив, що зараз в лікарнях 7 поранених після удару російського дрону по звичайній маршрутці.

"У людей опіки, переломи, контузії. Всі отримують потрібну допомогу. На жаль, є загиблі – дев’ятеро людей. Усі деталі перевіряються", – вказав Зеленський.

Відповідно до попередньої інформації, загарбники вбили сімʼю: батько, мати та донька загинули від удару. Зеленський висловив співчуття рідним та близьким.

Усі загиблі – цивільні. І росіяни не могли не розуміти, по якому транспортному засобу завдають цього удару. Це було свідоме вбивство цивільних,

– підкреслив президент.

Зеленський зазначив, що вчора, як і в будь-який день цієї війни, була можливість припинити вогонь.

"Україна давно це пропонує – повне й безумовне припинення вогню для того, щоб зберегти життя. Росія зберігає хіба що можливість для себе вбивати далі", – зазначив Зеленський.

Лідер України наголосив, що потрібно тиснути на Росію, щоб убивства припинились.

"Без сильніших санкцій, без сильнішого тиску на Росію там не шукатимуть реальної дипломатії", – зауважив гарант.

Він вказав, що в пʼятницю, 16 травня, в Стамбулі всі побачили слабку й непідготовлену російську делегацію без суттєвих повноважень. Зеленський наголосив, що це має змінитись.

"Потрібні реальні кроки для завершення війни. Ми чекаємо від США, Європи та всіх наших партнерів сильних санкцій проти Росії. Дипломатія повинна запрацювати. Я дякую всім у світі, хто дійсно допомагає – не словами, а силою. Мир потрібен", – наголосив президент.