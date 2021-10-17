Це було за Авакова, – в ОП обіцяють з'ясувати все про "помилки" у санкційному списку РНБО

В Офісі Президента намагаються з’ясувати, як до підсанкційного криміналітету "помилково" потрапили 108 людей. Головне питання – чи були ці помилки допущені навмисно.

Про це сказав радник глави ОП Михайло Подоляк. Так він прокоментував відповідну інформацію секретаря Ради нацбезпеки й оборони Олексія Данілова.

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У Зеленського з'ясовують, що це за помилки такі, через які 108 людей дарма потрапили під санкції

Секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу 15 жовтня визнав, що:

У рішення Ради нацбезпеки й оборони щодо санкцій до кримінальних авторитетів та злодіїв у законі закралися помилки.

Та не одна чи дві, а ціла купа – аж щодо 108 людей.

Журналісти звернулися по коментар з цього приводу до Офісу Президента. Відповів на питання радник глави ОП Михайло Подоляк. Він закликав "відмовитися від спекулятивних оцінок" ситуації, а також:

Підтвердив, що порушення під час формування санкційних списків допустили працівники Міністерства внутрішніх справ.

І наголосив, що це було ще за часів, коли МВС очолював Арсен Аваков.

Зараз, за словами Подоляка, конкретні обставини допущення помилок вивчають – власне, чи були вони умисними. І "ця перевірка ще не завершилася". Про її результати в ОП пообіцяли розповісти згодом.

Помилки у списку підсанкційних: що повідомив про це Данілов