Це був і ваш мирний Маріуполь, – Зеленський нагадав Греції про їхню громаду, яка жила в Україні

Ворог продовжує нещадно нищити Маріуполь та вбивати там мирних мешканців. Володимир Зеленський звернувся до Греції та нагадав, що раніше у мирному Маріуполі жила і їхня громада, яка була однією з найбільших у світі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу перед парламентом Греції, повідомляє 24 канал.

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Зеленський наголосив, що кожен його ранок починається з новин про Маріуполь – міста, яке системно знищують російську військові.

Президент впевнений, кожна людина в парламенту Греції вже бачила, як Маріуполь виглядає зараз – після того, як до нього "підійшла" Росія.

Тепер це просто руїни, це РФ зробила з нашим мирним містом. Але і з вашим мирним Маріуполем. Це місто завжди було додом для великої грецької громади. Українсько-грецька громада – одна з найбільших у світі,

– заявив Зеленський.

Він додав, що століттями наші народи жити поруч, разом виховували дітей та будували майбутнє.

"Зв'язок України та Греції настільки давній, що зараз вже неможливо знайти його початок. Грецькі поліси на нашому узбережжі Чорного моря, культурний обмін і торгівля, життя громад – все це тисячі років історії", – сказав президент.

За словами Зеленського, грецький Херсонес був зображений навіть на нашій національній валюті – гривні. Окрім того, саме з Грецією пов'язаний розвиток християнства у нашому регіоні.

До слова, глава МЗС Греції Нікос Дендіас 3 квітня прибув в Україну. Міністр заявив, що хоче очолити гуманітарну місію до Маріуполя, адже в регіоні проживають тисячі етнічних греків.

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