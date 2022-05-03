Це був великий піар, – Буданов назвав найбільші проблеми російської армії

Росія планувала захопити Україну за 2 – 3 дні, але щось пішло не так – минула вже 68 доба, а українські захисники досі успішно знищують окупантів. Голова ГУР Кирило Буданов назвав найбільші проблеми загарбницької армії.

Бійці ЗСУ завдають окупантам колосальних втрат. Від початку війни вони знищили майже 24 тисячі ворожих військових.

Цікаво Буданов назвав 2 сценарії завершення війни: в одному з них Росія розпадається на кілька частин

Росія витрачала гроші на піар

Буданов зазначив, що зараз виплили усі проблеми російської армії – це був лише великий піар.

Усе, на що вони витрачали гроші, – це показувати велич російської армії у світі. Зараз усі побачили – нема жодної величі,

– зазначив начальник ГУР.

За його словами, неможливо порівнювати військовий потенціал Росії й України, який був перед початком повномасштабної війни 24 лютого. Країна-терористка мала перевагу в 10 разів, а в деяких показниках навіть у 20.

"Проте реальні бойові дії показали реальні проблеми: кількісний показник вони мають, це безумовно, а от якісного нема. По-друге, досить низька мотивація. Ті втрати, яких вони зазнали за цей час, досить сильно на них впливають", – зауважив Буданов.

Він додав, що вже зараз Росія перейшла до прихованої мобілізації, а найближчим часом готується оголосити про відкриту мобілізацію.

"Мені досить цікаво: як вони будуть це пояснювати власному народові? Чому для Росії з її, як вони кажуть, першою чи другою армією у світі, потрібна мобілізація, коли згідно з їхніми офіційними повідомленнями, усе йде за планом і Україна як військова машина нічого з себе не представляє?", – додав голова ГУР.

Буданов підсумував, що може зробити припущення, опираючись на певні факти. За його словами, мобілізацію проведуть під призмою того, що Росія буцімто воює з англосаксонським світом, а не з Україною. Саме в такій парадигмі її будуть пояснювати росіянам.

Росія мріє про хоч якісь перемоги до 9 травня

Окупаційні війська після ганебної втечі з Півночі України сконцентрувались на Сході. Активні бої тривають на Луганщині, Донеччині та Харківщині. Загарбники активізують свої сили, проте українські захисники героїчно стримують спроби їхнього наступу.

Раніше експредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер зауважив, що Росія планує захопити весь Донбас до 9 травня, щоб оголосити про "перемогу".

Проте окупанти вже зазнали нищівних втрат. Водночас у Кремлі жалюгідно намагаються приховати реальну ситуацію. Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес припустив, що Путін під час параду оголосить масову мобілізацію, щоб завдати вирішального удару по Україні.

Щоправда, на думку російського опозиційного правозахисника Марка Фейгіна, цього може не трапитися.Він зауважив, у Росії є погана традиція із загальними мобілізаціями – сліпе роздавання зброї, а Путін цього дуже боїться.

Варто подивитися – важко рахувати: втрати окупантів станом на 2 травня