Це червоні лінії, – Зеленський різко відреагував на пропозиції Віткоффа щодо "5 територій"

Під час пресконференції в Одесі 15 квітня Президент Володимир Зеленський зробив заяву щодо питання "5 територій", яке пропонував включити в мирну угоду представник Дональда Трампа Стів Віткофф.

Про це пише 24 Канал з посиланням на телеканал "Ми – Україна". Він зазначив, що такі заяви не входять до компетенції спецпосланця.

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Пропозиція, на яку Україна не піде

Володимир Зеленський зазначив, що мирна угода між Україною та Росією не може містити питання про визнання російськими окупованих територій.

Для нас це червоні лінії – визнавати будь-які тимчасово окуповані території російськими. Ці представники (Стів Віткофф – 24 Канал) обговорюють питання поза своєю компетенцією,

– заявив Зеленський.

Президент додав, що всі території України належать їй, адже в цьому полягає суверенність держави. Саме народ України, а не різні посадовці, мають обговорювати питання земель.

Нагадаємо, Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що потенційна мирна угода щодо України може охоплювати питання так званих "5 територій". Ймовірно, це стосується обговорення статусу Криму, Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей та того, чи ввійдуть вони до складу Росії, чи все ж залишаться в Україні. Також ця угода, на думку Віткоффа, може мати низку безпекових протоколів.

Однак в України позиція з цього питання одна – ці землі ніколи не мають бути російськими.

Президент США Дональд Трамп продовжує робити спроби для завершення війни в Україні та анонсував "дуже гарні пропозиції" щодо врегулювання конфлікту. Однак про які саме питання йдеться – він не повідомив.