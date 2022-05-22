Це дійсно історичний процес, ми починаємо інтеграцію у спільний митний простір ЄС, – Зеленський

Зеленський розповів, що Україна досягла революційного рішення - запровадила спільний митний контроль з Польщею. За словами президента, це значно полегшить проходження товаром кордону.

Президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні повідомив, що держава запроваджує митний контроль спільно з Польщею.

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Володимир Зеленський запевнив, що впровадження такого контролю значно полегшить процедури, які необхідні для розмитнення товарів. Крім того, спільний митний контроль з Польщею зможу запобігти корупції.

Це значно пришвидшить проходження процедур на кордоні, прибере більшість корупційних ризиків, але також це і початок інтеграції у наш спільний митний простір Євросоюзу, тобто дійно історичний процес,

– сказав Зеленський.

Крім того, Президент Зеленський розповів, що обговорив з президентом Польщі Анджеєм Дудою оборонну підтримку для України та про посилення санкцій проти Росії.

Вдячний Анджею і всьому польському народові за те, що йдемо цим шляхом настільки швидко, наскільки це можливо,

– підсумував Володимир Зеленський.

Повне вечірнє звернення Президента України Володимира Зеленського: дивіться відео