Це "добровольці", – військовий експерт пояснив приховану мобілізацію в Росії
Генеральне управління розвідки України інформує, що Росія проводить приховану мобілізаційну компанію. Хоча країні-агресорці й бракує людського ресурсу, однак поки вона його справно поповнює.
Про це 24 каналу повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов. Він пояснив, як саме проходить процес прихованої мобілізації в Росії.
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Мобілізаційний резерв
На тимчасово окуповані території Луганської та Донецької областей зараз справді прибувають військові з країни-агресорки – близько 1,5 тисячі осіб кожного тижня. Це так звані "добровольці",
– зазначив Снєгирьов.
Крім того, він зауважив, що також є так звані "казачі загони" – це донське, оренбурзьке, астраханське та кубанське козацтва. За його оцінками, наразі їх налічується близько 5 тисяч осіб.
"Це і є той мобілізаційний резерв, про який говорять, називаючи його прихованою мобілізацією", – зазначив Снєгирьов.
У Росії немає людського резерву
За його словами, зараз в країни-агресорки справді є великі проблеми з наявністю людського резерву. У Луганській області, зокрема поблизу Сєвєродонецька й Лисичанська зосереджено приблизно 60 батальйонно-тактичних груп ворога.
"Враховуючи те, що загальна кількість російських батальйонно-тактичних груп, які беруть участь у війні з Україною, приблизно 106, то можна говорити, що це значна кількість. Людського резерву в Росії справді немає", – наголосив Снєгирьов.
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Як він наголосив, росіяни компенсують його завдяки примусово мобілізованим громадянам України – мешканцям тимчасово окупованих територій. Водночас вік так званої "мобілізації" збільшили до 65 років.
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Крім того, військовий експерт додав, що росіяни поповнюють чисельність війська добровольцями. А також учасниками приватних військових компаній, до прикладу, вагнерівцями.
Снєгирьов пояснив приховану мобілізацію в Росії: дивіться відео
Прихована мобілізація в Росії: останні новини
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