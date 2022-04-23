Це геноцид нашого народу, – Федоров показав кадри з одеського будинку у який поцілила ракета

23 квітня 2022 , 23:37
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Джерело:

телеграм FEDOROV

Михайло Федоров показав кадри з одеського будинку у який 23 квітня поцілила російська ракета. Міністр заявив, що росіяни здійснюють геноцид українського народу.

Федоров зізнався, що у нього немає слів. Серед загиблих – 3-місячне немовля.

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Це геноцид нашого народу російськими окупантами,
– заявив міністр.

Кримінальне провадження вже відкрили

  • Офіс генпрокурора увечері 23 квітня повідомив, що кримінальне провадження через трагедію в Одесі вже відкрили.
  • Внаслідок ракетного удару по житловому будинку, за попередніми даними, загинули 8 людей. Окрім того, 18 людей постраждали. 
  • Володимир Зеленський розповів, що Росія випустила по Одесі 7 ракет. З них 2 – вдалося збити. 
  • Трагедія сталася напередодні Великодня. Президент зауважив, що "отакі у нас великодні дні"
  • Серед загиблих – 3-місячне немовля. Зеленський наголосив, що коли почалася війна, дитині був лише місяць.

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Автор: Мар'яна Бекало