Це інформаційна хвиля, – Арахамія спростував попередження СБУ щодо колапсу в енергетиці

У "Слузі народу" заперечують, що СБУ нібито надсилало Кабміну звіт про можливу критичну ситуацію в енергетиці. Голова політсили Давид Арахамія заявив, що це інформаційна хвиля, яка не відповідає дійсності.

Арахамія запевняє, що особисто говорив із прем'єром Денисом Шмигалем про цю ситуацію. Очільник Кабміну нібито запевнив його, що не розуміє про що мова.

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Ніякого попередження СБУ в нього немає,

– каже Арахамія.

Нардеп також стверджує, що Шмигаль назвав такі дані також інформаційною хвилею, яка не відповідає дійсності.

Що відомо про попередження СБУ

Видання "Дзеркало тижня" оприлюднили інформацію із джерел в уряді про те, що Служба безпеки України нібито попередила уряд про критичну ситуацію з вугіллям.

Нібито Україна за крок від зупинки теплогенеруючих підприємств, які забезпечують опаленням цілі регіони. Причина – критично низькі запаси вугілля. Згідно із звітом, одним з негативних явищ під час проходження осінньо-зимового періоду 2021 – 2022 років є те, що "не вжили належних заходів з накопичення вугілля на складах ТЕС/ТЕЦ".

Водночас глава правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко запевнив, що Україна не замерзне. Але він визнав, що запаси вугілля в Україні справді низькі, а паливо ще везуть в Україну з-за кордону.

Ситуація в енергетиці України

Міністр енергетики України Герман Галущенко попереджав, що опалювальний сезон у 2021 – 2022 роках в Україні буде доволі складним, однак уряд вжив заходів для стабілізації ситуації. Енергетичний ринок зазнав важливих змін.

15 листопада не могли працювати понад 20 ТЕЦ та ТЕС внаслідок різкого зниження середньодобової температури в Україні. Адже через це значно збільшилося споживання електроенергії.

Також заборгованість перед українськими шахтарями обіцяли виплатити вже найближчим часом. Відповідне рішення 16 грудня схвалила Верховна Рада.

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